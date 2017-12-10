Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Гол Руни с пенальти принёс «Эвертону» ничью в матче с «Ливерпулем»
В матче 16-го тура английской
В матче 16-го тура английской
Мерсисайдское дерби закончилось со счётом 1:1.
Красные открыли счёт в конце первого тайма — на 42-й минуте отличился Мохамед Салах. Отыгрались «ириски» на 77-й минуте, когда Уэйн Руни реализовал пенальти.
В таблице английского чемпионата «Ливерпуль» (30 очков) занимает четвёртое место, а «Эвертон» (19) располагается на 10-й строчке.
Напомним, что на этой неделе «Ливерпуль» на своём поле со счётом 7:0 разгромил «Спартак» в матче Лиги чемпионов.
|Юрген Клопп
|Сэм Эллардайс
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|23
|Удары (всего)
|3
|3
|Удары в створ
|2
|12
|Угловые
|1
|8
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Крейг Поусон (Англия)