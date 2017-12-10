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19:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Руни с пенальти принёс «Эвертону» ничью в матче с «Ливерпулем»

В матче 16-го тура английской Премьер-Лиги на стадионе «Энфилд» «Ливерпуль» и «Эвертон» сыграли вничью.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Мерсисайдское дерби закончилось со счётом 1:1.

Красные открыли счёт в конце первого тайма — на 42-й минуте отличился Мохамед Салах. Отыгрались «ириски» на 77-й минуте, когда Уэйн Руни реализовал пенальти.

В таблице английского чемпионата «Ливерпуль» (30 очков) занимает четвёртое место, а «Эвертон» (19) располагается на 10-й строчке.

Напомним, что на этой неделе «Ливерпуль» на своём поле со счётом 7:0 разгромил «Спартак» в матче Лиги чемпионов.

Ливерпуль 1:1
Первый тайм: 1:0
Эвертон
10.12.2017, 17:15 основной раунд: 16-й тур Anfield
Главные тренеры
Юрген Клопп Сэм Эллардайс
Голы
42′ Мохамед Салах (Джо Гомез) 11
10 Уэйн Руни 77′
Составы
Симон Миньоле 22
Джо Гомез 12
Эндрю Робертсон 26
76′ Деян Ловрен 6
Рагнар Клаван 17
Джеймс Милнер 7
Джордан Хендерсон 14
Садио Мане 19
78′ Алекс Окслейд-Чемберлен 21
Филиппе Коутинью 10
82′ Доминик Соланке 29
Дэнни Ингс 28
67′ Мохамед Салах 11
Роберту Фирмину 9
1 Джордан Пикфорд
43 Джонджо Кенни
15 Кюко Мартина
5 Эшли Уильямс
30 Мэйсон Холгейт
18 Гильфи Тоур Сигурдссон 36′
17 Идрисса Гуйе 42′
29 Доминик Калверт-Льюин
26 Том Дэйвис 45′
12 Аарон Леннон
10 Уэйн Руни 83′
6 Фил Ягелка
19 Умар Ньясс 45′
2 Морган Шнейдерлен 85′
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
23 Удары (всего) 3
3 Удары в створ 2
12 Угловые 1
8 Фолы 11
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Крейг Поусон (Англия)
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