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19:35 (мск), источник: Чемпионат.com

«Наполи» упустил возможность выйти на первое место в Серии A

В матче 16-го тура итальянской Серии A «Наполи» принимал «Фиорентину».

Источник: Reuters

Встреча на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе завершилась вничью со счётом 0:0. Таким образом, подопечные Маурицио Сарри не воспользовался шансом возглавить таблицу первенства. Лидером остаётся «Интер», а «Наполи» — занимает второе место, отставая от нерадзурри на одно очко и на один балл опережая «Ювентус».

Что касается других матчей тура, то «Удинезе» на своём поле со счётом 2:0 обыграл «Беневенто», а СПАЛ дома сыграл вничью с «Вероной» (2:2), забив дважды в концовке.

Наполи 0:0
Первый тайм: 0:0
Фиорентина
10.12.2017, 17:00 основной раунд: 16-й тур San Paolo
Главные тренеры
Маурицио Сарри Стефано Пиоли
Составы
Хосе Мануэль Пепе Рейна 25
Мариу Руй 6
Эльсеид Хюсай 23
Калиду Кулибали 26
Рауль Альбиоль 33
Марек Хамшик 17
90′ Хосе Кальехон 7
Дрис Мертенс 14
76′ Маркес Лоурейру Аллан 5
90+3′ Марко Рог 30
82′ Жорже Луиз Фреллу Жоржинью 8
86′ Амаду Диавара 42
74′ Петр Зелиньски 20
Адам Унас 37
57 Марко Спортьелло
3 Кристиано Бираги
13 Давиде Астори
20 Херман Пеццела
5 Милан Бадель 36′
17 Жордан Верету 51′
24 Марко Бенасси
9 Джованни Симеоне
2 Венсан Лаурини 79′
76 Бруну Гашпар 88′
25 Федерико Кьеза 73′
28 Жил Диаш
77 Сириль Теро 67′
6 Карлос Санчес
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 3
4 Угловые 2
10 Фолы 6
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Микаэль Фаббри (Италия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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