Советы Каррере и команде перед дерби.
«Наполи» упустил возможность выйти на первое место в Серии A
В матче 16-го тура итальянской Серии A «Наполи» принимал «Фиорентину».
В матче 16-го тура итальянской Серии A «Наполи» принимал «Фиорентину».
Встреча на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе завершилась вничью со счётом 0:0. Таким образом, подопечные Маурицио Сарри не воспользовался шансом возглавить таблицу первенства. Лидером остаётся «Интер», а «Наполи» — занимает второе место, отставая от нерадзурри на одно очко и на один балл опережая «Ювентус».
Что касается других матчей тура, то «Удинезе» на своём поле со счётом 2:0 обыграл «Беневенто», а СПАЛ дома сыграл вничью с «Вероной» (2:2), забив дважды в концовке.
|Наполи
|
0:0
Первый тайм: 0:0
|Фиорентина
|Маурицио Сарри
|Стефано Пиоли
|
|
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|6
|4
|Удары в створ
|3
|4
|Угловые
|2
|10
|Фолы
|6
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Микаэль Фаббри (Италия)