«Наполи» упустил возможность выйти на первое место в Серии A

Встреча на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе завершилась вничью со счётом 0:0. Таким образом, подопечные Маурицио Сарри не воспользовался шансом возглавить таблицу первенства. Лидером остаётся «Интер», а «Наполи» — занимает второе место, отставая от нерадзурри на одно очко и на один балл опережая «Ювентус».