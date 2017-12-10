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19:31 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лион» обыграл «Амьен», забив победный мяч на 94-й минуте

В матче 17-го тура французской Лиги 1 «Лион» в гостях одержал волевую победу над «Амьеном» — 2:1.

Источник: Reuters

Дебютант высшего французского дивизиона открыл счёт на 9-й минуте, когда точным ударом отметился Серж Гакпе. Отыгрались гости на 79-й минуте — счёт сравнял Уссем Ауа. На 89-й минуте хозяева могли выйти вперёд вновь, но Гаэль Какута не реализовал пенальти, попав в штангу. На четвёртой компенсированной минуте «Лион» сумел вырвать победу — Ауа оформил дубль.

В таблице французского первенства «Лион» (35 очков) занимает второе место, а «Амьен» (21) располагается на 10-й строчке.

Амьен 1:2
Первый тайм: 1:0
Лион
10.12.2017, 17:00 основной раунд: 17-й тур Stade de la Licorne
Главные тренеры
Кристоф Пеллиссье Брюно Женезьо
Голы
9′ Серж Гакпе 37
8 Уссем Ауа 79′
8 Уссем Ауа 90+4′
Нереализованные пенальти
89′ Г. Какюта 14
Составы
Режис Гюртнер 1
Принс-Дезир Гуано 2
Бакай Дибасси 12
Уалид Эль-Хаджам 19
Данилу Авелар 35
27′ Тома Монкондюи 6
Харрисон Манзала 7
Бонгани Зунгу 34
Гаэль Какюта 14
80′ Мусса Конате 15
Ласина Траоре 28
69′ Серж Гакпе 37
Эмманюэль Бурго 10
1 Антони Лопеш
6 Антониу Марселу
15 Жереми Морель
20 Фернанду де Оливейра Марсал
23 Кенни Тете
8 Уссем Ауа
18 Набиль Фекир 85′
29 Люка Тузар 88′
9 Мариано Диас
11 Мемфис Депай 66′
28 Танги Ндомбеле
27 Максвел Гнали Корне 65′
13 Виллем Геббельс
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 12
6 Удары в створ 3
2 Угловые 2
11 Фолы 15
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Оливье Тюаль (Франция)
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