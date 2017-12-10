«Лион» обыграл «Амьен», забив победный мяч на 94-й минуте

Дебютант высшего французского дивизиона открыл счёт на 9-й минуте, когда точным ударом отметился Серж Гакпе. Отыгрались гости на 79-й минуте — счёт сравнял Уссем Ауа. На 89-й минуте хозяева могли выйти вперёд вновь, но Гаэль Какута не реализовал пенальти, попав в штангу. На четвёртой компенсированной минуте «Лион» сумел вырвать победу — Ауа оформил дубль.