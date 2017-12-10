Советы Каррере и команде перед дерби.
«Лион» обыграл «Амьен», забив победный мяч на 94-й минуте
В матче 17-го тура французской Лиги 1 «Лион» в гостях одержал волевую победу над «Амьеном» — 2:1.
В матче 17-го тура французской Лиги 1 «Лион» в гостях одержал волевую победу над «Амьеном» — 2:1.
Дебютант высшего французского дивизиона открыл счёт на 9-й минуте, когда точным ударом отметился Серж Гакпе. Отыгрались гости на 79-й минуте — счёт сравнял Уссем Ауа. На 89-й минуте хозяева могли выйти вперёд вновь, но Гаэль Какута не реализовал пенальти, попав в штангу. На четвёртой компенсированной минуте «Лион» сумел вырвать победу — Ауа оформил дубль.
В таблице французского первенства «Лион» (35 очков) занимает второе место, а «Амьен» (21) располагается на 10-й строчке.
|Кристоф Пеллиссье
|Брюно Женезьо
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|12
|6
|Удары в створ
|3
|2
|Угловые
|2
|11
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Оливье Тюаль (Франция)