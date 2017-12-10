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18:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«Кёльн» с Раушем проиграл в матче Бундеслиги, ведя по ходу встречи со счётом 3:0

В матче 15-го тура чемпионата Германии «Кёльн» принимал на своём поле «Фрайбург».

Источник: Reuters

Встреча проходила на стадионе «Райн-Энерги» и завершилась победой гостей со счётом 3:4.

«Кёльн» вёл по ходу встречи со счётом 3:0, однако в итоге проиграл, пропустив два гола в концовке. В составе хозяев отличились Лукас Клюнтер и Серу Гирасси, а ещё один гол провёл в собственные ворота полузащитник гостей Калеб Станко. В составе «Фрайбурга» хет-трик оформил Нильс Петерсен, а ещё одни мяч на свой счёт записал Яник Хаберер. В составе «Кёльна» с первых минут на поле вышел российский защитник Константин Рауш, который был заменён на 72-й минуте при счёте 3:2 в пользу хозяев.

Таким образом, «Кёльн» продлил серию без побед в Бундеслиге до 15 матчей. Команда с тремя очками располагается на последнем 18-м месте в турнирной таблице. «Фрайбург» (15) располагается на 16-й строчке.

Кельн 3:4
Первый тайм: 3:1
Фрайбург
10.12.2017, 15:30 основной раунд: 15-й тур Rhein-Energie-Stadion
Главные тренеры
Штефан Рутенбек Кристиан Штрайх
Голы
8′ Лукас Клюнтер (М. Йоич) 24
16′ Серу Гирасси 19
29′ Калеб Станко 33
18 Нильс Петерсен (Й. Раве) 39′
19 Яник Хаберер (Й. Раве) 65′
18 Нильс Петерсен 90′
18 Нильс Петерсен 90+6′
Составы
Тимо Хорн 1
Доминик Хайнц 3
Фредерик Серенсен 4
Павел Ольковски 16
Яннес Хорн 23
25′ Салих Озджан 20
Маттиас Леманн 33
90+5′ Серу Гирасси 19
20′ 80′ Лукас Клюнтер 24
Кристиан Клеменс 17
70′ Милош Йоич 8
Янн Биссек 40
72′ Константин Рауш 34
Бирк Риса 31
1 Александр Шволов
15 Паскаль Штенцель
25 Робин Кох
30 Кристиан Гюнтер
16 Йорик Раве
19 Яник Хаберер 52′
27 Николас Хефлер 84′
18 Нильс Петерсен
3 Филипп Линхарт 17′
33 Калеб Станко
13 Марко Терраццино 63′
38 Флориан Кат
23 Юлиан Шустер 18′
34 Тим Кляйндинст 90+2′
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 25
3 Удары в створ 11
4 Угловые 8
20 Фолы 15
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Роберт Кампка (Германия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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