«Кёльн» с Раушем проиграл в матче Бундеслиги, ведя по ходу встречи со счётом 3:0

«Кёльн» вёл по ходу встречи со счётом 3:0, однако в итоге проиграл, пропустив два гола в концовке. В составе хозяев отличились Лукас Клюнтер и Серу Гирасси, а ещё один гол провёл в собственные ворота полузащитник гостей Калеб Станко. В составе «Фрайбурга» хет-трик оформил Нильс Петерсен, а ещё одни мяч на свой счёт записал Яник Хаберер. В составе «Кёльна» с первых минут на поле вышел российский защитник Константин Рауш, который был заменён на 72-й минуте при счёте 3:2 в пользу хозяев.