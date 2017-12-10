«Арсенал» ушел от поражения в матче с «Саутгемптоном» благодаря голу Жиру

Источник: Reuters

Встреча прошла в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счётом 1:1.

Уже на третьей минуте матча нападающий Чарльз Остин вывел «святых» вперёд после передачи от Душана Тадича, однако на 88-й минуте вышедший на замену форвард Оливье Жиру спас «канониров», сравняв счёт.