Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
«Арсенал» ушел от поражения в матче с «Саутгемптоном» благодаря голу Жиру
«Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче 16-го тура английской
«Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче 16-го тура английской
Встреча прошла в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счётом 1:1.
Уже на третьей минуте матча нападающий Чарльз Остин вывел «святых» вперёд после передачи от Душана Тадича, однако на 88-й минуте вышедший на замену форвард Оливье Жиру спас «канониров», сравняв счёт.
«Арсенал» набрал 29 очков и вернулся на пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Саутгемптон» (18) располагается на 10-й позиции.
|Саутгемптон
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1:1
Первый тайм: 1:0
|Арсенал
|Маурисио Пеллегрино
|Арсен Венгер
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Удары (всего)
|11
|3
|Удары в створ
|6
|4
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|10
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Роберт Мэдли (Англия)