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17:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» ушел от поражения в матче с «Саутгемптоном» благодаря голу Жиру

«Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче 16-го тура английской Премьер-лиги.

Источник: Reuters

Встреча прошла в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счётом 1:1.

Уже на третьей минуте матча нападающий Чарльз Остин вывел «святых» вперёд после передачи от Душана Тадича, однако на 88-й минуте вышедший на замену форвард Оливье Жиру спас «канониров», сравняв счёт.

«Арсенал» набрал 29 очков и вернулся на пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Саутгемптон» (18) располагается на 10-й позиции.

Саутгемптон 1:1
Первый тайм: 1:0
Арсенал
10.12.2017, 15:00 основной раунд: 16-й тур St Mary's Stadium
Главные тренеры
Маурисио Пеллегрино Арсен Венгер
Голы
3′ Чарли Остин (Д. Тадич) 10
12 Оливье Жиру (А. Санчес) 88′
Составы
Фрэйзер Форстер 44
Мая Йосида 3
82′ Джек Стивенс 5
Виргил ван Дейк 17
Райан Бертранд 21
84′ Ориоль Ромеу 14
Джеймс Уорд-Проуз 16
Пьер-Эмиль Хейбьерг 23
86′ Чарли Остин 10
Маноло Габбьядини 20
88′ Душан Тадич 11
Стивен Дэйвис 8
74′ Натан Редмонд 22
Софьян Буфаль 19
33 Петр Чех
6 Лоран Косьельни
18 Начо Монреаль
24 Эктор Бельерин 78′
31 Сеад Колашинац
8 Аарон Рэмси
11 Месут Езил
7 Алексис Санчес
4 Пер Мертесакер 64′
23 Дэнни Уэлбек
29 Гранит Джака 69′
10 Джек Уилшир 90′
9 Александр Ляказетт 72′
12 Оливье Жиру
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 11
3 Удары в створ 6
4 Угловые 5
12 Фолы 10
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Роберт Мэдли (Англия)
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