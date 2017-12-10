«Рома» не сумела одолеть «Кьево»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках»
Биологи рассказали, как обмануть чувство голода
Трое россиян за неделю попросили убежища на Украине
Невероятная роскошь: свадьба в семье олигарха всколыхнула соцсети
Образ дня: Кристина Орбакайте в рубашке с вышивкой
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Уфа
Футбол. Зарубежный
19:00
Нант
Ницца
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бетис0
Атлетико1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ганновер-960
Хоффенхайм0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ливерпуль1
Эвертон0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Амьен1
Лион1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
СПАЛ2
Верона2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Наполи0
Фиорентина0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Удинезе2
Беневенто0
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
20:00
Аугсбург
Герта
Футбол. Зарубежный
20:00
Сассуоло
Кротоне
Футбол. Зарубежный
20:30
Заря Лг
Шахтер Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте
Атлетик
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак М3
ЦСКА0
Футбол. Зарубежный
15:30
Кельн3
Фрайбург4
Футбол. Зарубежный
15:00
Александрия0
Динамо К0
Футбол. Зарубежный
15:00
Саутгемптон1
Арсенал1
Футбол. Зарубежный
22:45
Вильярреал
Барселона
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Болонья
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
14:30
Кьево0
Рома0
Футбол. Премьер-лига
14:00
Амкар1
Краснодар3
Футбол. Зарубежный
14:00
Реал Сосьедад0
Малага2
Все события
Bild: Русские отвечают НАТО "Черной вдовой"
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
WADA ответит за отстранение России от Олимпийских Игр 2018 — СМИ
Алексей Пушков: Олимпийские игры висят на волоске
Абрамович, Бондарчук, Ургант побывали на премьере в театре
Мама Джастина Бибера рассказала о своем отношении к Селене Гомес
Препарат от алкоголизма помогает в лечении рака
Люди слышат «бумканье», когда смотрят на беззвучную гифку. Что происходит?
Горбачёв высказался о решении Путина баллотироваться в президенты
Крым платит ипотекой за побег из Украины
Фоторепортажи
10Виталию Мутко — 59!
11«Спартак» разгромил ЦСКА в московском дерби
17:56 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рома» не сумела одолеть «Кьево»

«Рома» в гостях сыграла вничью с «Кьево» в первом матче воскресной программы 16-го тура итальянской серии А.

Источник: AFP 2017

Встреча прошла в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» и завершилась со счётом 0:0.

«Рома» набрала 35 очков и располагается на четвёртом месте в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Кьево» имеет в своём активе 21 балл и занимает 10-ю позицию в первенстве.

В следующем туре серии А «Рома» примет на своём поле «Кальяри» (16 декабря), а «Кьево» сыграет на выезде с «Кротоне» (17 декабря).

Кьево 0:0
Первый тайм: 0:0
Рома
10.12.2017, 14:30 основной раунд: 16-й тур Marc'Antonio Bentegodi
Главные тренеры
Роландо Маран Эусебио Ди Франческо
Составы
Стефано Соррентино 70
Павел Ярошиньски 2
Алессандро Гамберини 5
Фабрицио Каччаторе 29
Ненад Томович 40
Иван Радованович 8
Вальтер Бирса 23
Самюэль Бастьен 77
Роберто Инглезе 45
45′ 73′ Фабио Депаоли 27
Дарио Дайнелли 3
76′ Риккардо Меджорини 69
Мариуш Стемпиньски 9
1 Алиссон
5 Гильерме Жуан Жезус
11 Александр Коларов
20 Федерико Фасио
25 Бруну Перес
4 Раджа Наингголан 81′
21 Максим Гоналон
14 Патрик Шик
6 Кевин Стротман 80′ 40′
17 Дженгиз Ундер
30 Жерсон 64′
9 Эдин Джеко
92 Стефан Эль-Шаарави 72′
8 Диего Перотти
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 26
1 Удары в створ 8
1 Угловые 13
10 Фолы 8
12 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Фабио Мареска (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Рома
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кьево
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Гамула жестко прошёлся по МОК и предложил спортсменам объединиться
Тихонов: решение МОК — это вина Мутко на 99%, что сбежал Родченков
Не виноватые мы. Как старалась и билась сборная России
Безмедалье точка ру. Россиянки — четвертые в биатлонной эстафете
Ломаченко нанес кубинцу Ригондо первое поражение в карьере
Юсков бьет мировой рекорд! Но увидим ли мы его в Пхенчхане?
«Салават» прервал шестиматчевую победную серию «Локомотива»
«Ростов» — «Уфа»: стали известны стартовые составы
ЦСКА одержал девятую победу подряд в Единой лиге ВТБ
Новости
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом
В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
Леди
9 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) Мы бы очень хотели познакомиться с модницами, купившими эти удивительные предметы гардероба
Дети
Елена Захарова рассказала о новорожденной дочке Звездная мама раскрыла подробности первых дней жизни малышки.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь