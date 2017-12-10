«Рома» не сумела одолеть «Кьево»

Источник: AFP 2017

Встреча прошла в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» и завершилась со счётом 0:0.

«Рома» набрала 35 очков и располагается на четвёртом месте в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Кьево» имеет в своём активе 21 балл и занимает 10-ю позицию в первенстве.