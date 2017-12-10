Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
«Рома» не сумела одолеть «Кьево»
«Рома» в гостях сыграла вничью с «Кьево» в первом матче воскресной программы 16-го тура итальянской серии А.
«Рома» в гостях сыграла вничью с «Кьево» в первом матче воскресной программы 16-го тура итальянской серии А.
Встреча прошла в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» и завершилась со счётом 0:0.
«Рома» набрала 35 очков и располагается на четвёртом месте в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Кьево» имеет в своём активе 21 балл и занимает 10-ю позицию в первенстве.
В следующем туре серии А «Рома» примет на своём поле «Кальяри» (16 декабря), а «Кьево» сыграет на выезде с «Кротоне» (17 декабря).
|Роландо Маран
|Эусебио Ди Франческо
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|26
|1
|Удары в створ
|8
|1
|Угловые
|13
|10
|Фолы
|8
|12
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Фабио Мареска (Италия)