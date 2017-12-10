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16:37 (мск), источник: Sports.kz

Стоилов: С уверенностью могу назвать Казахстан моей второй родиной

Главный тренер «Астаны» Станимир Стоилов рассказал в интервью Gong.bg об успехе «Астаны» в Лиге Европы, любви казахстанского народа и шансах возглавить национальную сборную этой страны, сообщает Sports.kz.

 — Спустя несколько дней после выхода в плей-офф Лиги Европы, вы поняли, чего достигли?
— Я очень доволен. Это огромный успех не только для «Астаны», но и для всего казахстанского футбола. Мы показали, что клубный футбол в стране развивается. Также я счастлив, что мы смогли порадовать людей перед Новым годом.

 — Вы не хотите остаться с «Астаной» в 1/16 финала Лиги Европы?
— Любой тренер хотел бы продолжить работать с командой на такой стадии. Тем более, что мы строили команду три с половиной года. Но не я это решаю.

 — Можете ли вы возглавить национальную сборную Казахстана?
— На этом этапе не думаю, что мое место — сборная. Я вижу себя в клубном футболе. Понимаете, когда я приехал три с половиной года назад в Астану, я чувствовал большое уважение и любовь казахстанского народа. С уверенностью могу назвать страну моей второй родиной — для нее всегда найдется место в моем сердце.

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