Стоилов: С уверенностью могу назвать Казахстан моей второй родиной

— Спустя несколько дней после выхода в плей-офф Лиги Европы, вы поняли, чего достигли?

— Я очень доволен. Это огромный успех не только для «Астаны», но и для всего казахстанского футбола. Мы показали, что клубный футбол в стране развивается. Также я счастлив, что мы смогли порадовать людей перед Новым годом.



— Вы не хотите остаться с «Астаной» в 1/16 финала Лиги Европы?

— Любой тренер хотел бы продолжить работать с командой на такой стадии. Тем более, что мы строили команду три с половиной года. Но не я это решаю.



— Можете ли вы возглавить национальную сборную Казахстана?

— На этом этапе не думаю, что мое место — сборная. Я вижу себя в клубном футболе. Понимаете, когда я приехал три с половиной года назад в Астану, я чувствовал большое уважение и любовь казахстанского народа. С уверенностью могу назвать страну моей второй родиной — для нее всегда найдется место в моем сердце.