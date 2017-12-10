Штегер сменил Боша на посту главного тренера дортмундской «Боруссии»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: «Первый канал» закрывает «Бабий бунт» с Ольгой Бузовой
Препарат от алкоголизма помогает в лечении рака
После инцидента с самолетом посла России вызвал МИД Финляндии
Невероятная роскошь: свадьба в семье олигарха всколыхнула соцсети
Мама Джастина Бибера рассказала о своем отношении к Селене Гомес
Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:30
Кельн
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Александрия0
Динамо К0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Саутгемптон1
Арсенал0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кьево0
Рома0
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Амкар1
Краснодар3
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реал Сосьедад0
Малага2
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак М
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
17:00
Амьен
Лион
Футбол. Зарубежный
17:00
СПАЛ
Верона
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Беневенто
Футбол. Зарубежный
17:15
Ливерпуль
Эвертон
Футбол. Зарубежный
17:30
Ганновер-96
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
18:15
Бетис
Атлетико
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Уфа
Футбол. Зарубежный
19:00
Нант
Ницца
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
20:00
Аугсбург
Герта
Футбол. Зарубежный
20:00
Сассуоло
Кротоне
Футбол. Зарубежный
20:30
Заря Лг
Шахтер Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте
Атлетик
Футбол. Зарубежный
22:45
Вильярреал
Барселона
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Болонья
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Сент-Этьен
Все события
Bild: Русские отвечают НАТО "Черной вдовой"
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
Загитова продлила серию побед РФ в финалах Гран-при до четырех
Гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Торонто»
Образ дня: Кристина Орбакайте в рубашке с вышивкой
«Любить по-русски — это жалеть»: 10 цитат Леонида Броневого
Биологи рассказали, как обмануть чувство голода
На лице американца выросли грибы
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
"Уникальная встреча": глава МИД Украины о Лаврове
Фоторепортажи
8Россияне выиграли три медали в финале Гран-при по фигурному катанию
23Гол Витинью-Дзагоева не помог ЦСКА в Манчестере
14:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Штегер сменил Боша на посту главного тренера дортмундской «Боруссии»

Бывший главный тренер «Кёльна» Петер Штёгер сменил Петера Боша на посту наставника дортмундской «Боруссии».

Источник: Reuters

Накануне дортмундская «Боруссия» довела серию без побед в Бундеслиге до восьми матчей, проиграв на своём поле «Вердеру» (1:2).

Ранее сообщалось, что руководство клуба решило прервать сотрудничество с Бошем, и об отставке голландского специалиста было объявлено сегодня, 10 декабря.

Как сообщает пресс-служба «Боруссии», контракты со Штёгером и его помощниками рассчитаны до 30 июня 2018 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

Последним местом работы Штёгера был «Кёльн», который уволил 51-летнего австрийца 3 декабря после 14-матчевой серии без побед в Бундеслиге.

Бош возглавил «Боруссию» в июне 2017 года, ранее 54-летний голландец работал в «Аяксе».

Боруссия Д
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Гамула жестко прошёлся по МОК и предложил спортсменам объединиться
Тихонов: решение МОК — это вина Мутко на 99%, что сбежал Родченков
Не виноватые мы. Как старалась и билась сборная России
Гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Торонто»
Ломаченко нанес кубинцу Ригондо первое поражение в карьере
Матч тура: сможет ли ФК «Спартак» взять реванш у ЦСКА в дерби
Шайбы Кучерова и Сергачева помогли «Тампе» обыграть «Виннипег»
«Спартак» и ЦСКА определились с комплектами формы на дерби
Россияне завоевали все золото на чемпионате Европы по ММА
Спорт-Экспресс
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
9 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) Мы бы очень хотели познакомиться с модницами, купившими эти удивительные предметы гардероба
Дети
Елена Захарова рассказала о новорожденной дочке Звездная мама раскрыла подробности первых дней жизни малышки.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь