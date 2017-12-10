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Штегер сменил Боша на посту главного тренера дортмундской «Боруссии»
Бывший главный тренер «Кёльна» Петер Штёгер сменил Петера Боша на посту наставника дортмундской «Боруссии».
Бывший главный тренер «Кёльна» Петер Штёгер сменил Петера Боша на посту наставника дортмундской «Боруссии».
Накануне дортмундская «Боруссия» довела серию без побед в Бундеслиге до восьми матчей, проиграв на своём поле «Вердеру» (1:2).
Ранее сообщалось, что руководство клуба решило прервать сотрудничество с Бошем, и об отставке голландского специалиста было объявлено сегодня, 10 декабря.
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Последним местом работы Штёгера был «Кёльн», который уволил 51-летнего австрийца 3 декабря после 14-матчевой серии без побед в Бундеслиге.
Бош возглавил «Боруссию» в июне 2017 года, ранее 54-летний голландец работал в «Аяксе».