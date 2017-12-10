Штегер сменил Боша на посту главного тренера дортмундской «Боруссии»

Источник: Reuters

Накануне дортмундская «Боруссия» довела серию без побед в Бундеслиге до восьми матчей, проиграв на своём поле «Вердеру» (1:2).

Ранее сообщалось, что руководство клуба решило прервать сотрудничество с Бошем, и об отставке голландского специалиста было объявлено сегодня, 10 декабря.

Как сообщает пресс-служба «Боруссии», контракты со Штёгером и его помощниками рассчитаны до 30 июня 2018 года.

Последним местом работы Штёгера был «Кёльн», который уволил 51-летнего австрийца 3 декабря после 14-матчевой серии без побед в Бундеслиге.