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14:19 (мск), источник: Р-Спорт

Роналду может быть оштрафован минимум на 30 млн евро за неуплату налогов

МОСКВА, 10 дек — Р-Спорт. Нападающий мадридского футбольного клуба «Реал» португалец Криштиану Роналду может быть оштрафован минимум на 30 миллионов евро по делу об уклонении уплаты налогов, сообщает As.

Источник: AP 2017

Заседание суда по делу, в рамках которого Роналду обвиняется в неуплате налогов на сумму в 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 годы, состоится 22 декабря. По данным испанского издания, португальский футболист, в случае если проиграет данный судебный процесс, вынужден будет заплатить минимум 30 миллионов евро с учетом начисленных процентов.

Роналду в июле на заседании суда заявил, что никогда ничего не скрывал и не пытался избежать налоговых платежей.

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