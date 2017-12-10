Роналду может быть оштрафован минимум на 30 млн евро за неуплату налогов

Заседание суда по делу, в рамках которого Роналду обвиняется в неуплате налогов на сумму в 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 годы, состоится 22 декабря. По данным испанского издания, португальский футболист, в случае если проиграет данный судебный процесс, вынужден будет заплатить минимум 30 миллионов евро с учетом начисленных процентов.