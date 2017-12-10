Советы Каррере и команде перед дерби.
Роналду может быть оштрафован минимум на 30 млн евро за неуплату налогов
МОСКВА, 10 дек —
МОСКВА, 10 дек —
Заседание суда по делу, в рамках которого Роналду обвиняется в неуплате налогов на сумму в 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 годы, состоится 22 декабря. По данным испанского издания, португальский футболист, в случае если проиграет данный судебный процесс, вынужден будет заплатить минимум 30 миллионов евро с учетом начисленных процентов.
Роналду в июле на заседании суда заявил, что никогда ничего не скрывал и не пытался избежать налоговых платежей.