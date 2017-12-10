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01:52 (мск), источник: Советский спорт

«Спортинг» обыграл «Боавишту» и вышел в лидеры чемпионата Португалии

В рамках 14-го тура чемпионата Португалии «Боавишта» дома проиграла «Спортингу» со счетом 1:3.

Источник: AFP 2017

У победителей встречи дубль оформил Бас Дост и единожды отличился Фабиу Коэнтрау, а у хозяев поля мяч забил Матеуш.

«Спортинг» с 36-ю очками вышел в лидеры чемпионата Португалии, а «Боавишта» расположилась на восьмой строчке, имея в активе 17 очков.

В следующем туре «львы» 17 декабря примут «Портимоненси», а команда из Порту двумя днями ранее на выезде сыграет с «Пасуш де Феррейра».

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