Советы Каррере и команде перед дерби.
«Спортинг» обыграл «Боавишту» и вышел в лидеры чемпионата Португалии
В рамках 14-го тура чемпионата Португалии «Боавишта» дома проиграла «Спортингу» со счетом 1:3.
В рамках 14-го тура чемпионата Португалии «Боавишта» дома проиграла «Спортингу» со счетом 1:3.
У победителей встречи дубль оформил Бас Дост и единожды отличился Фабиу Коэнтрау, а у хозяев поля мяч забил Матеуш.
«Спортинг» с 36-ю очками вышел в лидеры чемпионата Португалии, а «Боавишта» расположилась на восьмой строчке, имея в активе 17 очков.
В следующем туре «львы» 17 декабря примут «Портимоненси», а команда из Порту двумя днями ранее на выезде сыграет с «Пасуш де Феррейра».