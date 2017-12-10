«Спортинг» обыграл «Боавишту» и вышел в лидеры чемпионата Португалии

Источник: AFP 2017

У победителей встречи дубль оформил Бас Дост и единожды отличился Фабиу Коэнтрау, а у хозяев поля мяч забил Матеуш.

«Спортинг» с 36-ю очками вышел в лидеры чемпионата Португалии, а «Боавишта» расположилась на восьмой строчке, имея в активе 17 очков.