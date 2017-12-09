Советы Каррере и команде перед дерби.
«Ювентус» и «Интер» не забили голов в центральном матче итальянского тура
«Ювентус» сыграл вничью с «Интером» в центральном матче 16-го тура итальянской Серии А.
«Ювентус» сыграл вничью с «Интером» в центральном матче 16-го тура итальянской Серии А.
Встреча прошла в Турине на стадионе «Ювентус» и завершилась со счётом 0:0.
Хозяева на протяжении матча владели преимуществом и создали больше голевых моментов, чем соперник, но открыть счёт так и не смогли. Несколько хороших шансов упустил хорват Марио Манджукич.
«Ювентус» набрал 38 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Интер» (40), ещё не проигрывавший в текущем сезоне, возглавляет первенство.
|Массимилиано Аллегри
|Лучано Спаллетти
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|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|19
|Удары (всего)
|6
|8
|Удары в створ
|1
|3
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|21
|5
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Паоло Валери (Италия)