«Ювентус» и «Интер» не забили голов в центральном матче итальянского тура

Источник: AFP 2017

Встреча прошла в Турине на стадионе «Ювентус» и завершилась со счётом 0:0.

Хозяева на протяжении матча владели преимуществом и создали больше голевых моментов, чем соперник, но открыть счёт так и не смогли. Несколько хороших шансов упустил хорват Марио Манджукич.