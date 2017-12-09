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00:57 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» и «Интер» не забили голов в центральном матче итальянского тура

«Ювентус» сыграл вничью с «Интером» в центральном матче 16-го тура итальянской Серии А.

Источник: AFP 2017

Встреча прошла в Турине на стадионе «Ювентус» и завершилась со счётом 0:0.

Хозяева на протяжении матча владели преимуществом и создали больше голевых моментов, чем соперник, но открыть счёт так и не смогли. Несколько хороших шансов упустил хорват Марио Манджукич.

«Ювентус» набрал 38 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Интер» (40), ещё не проигрывавший в текущем сезоне, возглавляет первенство.

Ювентус 0:0
Первый тайм: 0:0
Интер
9.12.2017, 22:45 основной раунд: 16-й тур Allianz Stadium
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Лучано Спаллетти
Составы
Войчех Щенсны 23
Маттиа Де Шильо 2
Квадво Асамоа 22
Джорджо Кьеллини 3
27′ Мехди Бенатиа 4
Блэз Матюиди 14
39′ Гонсало Игуаин 9
Хуан Куадрадо 7
Марио Манджукич 17
75′ Сами Хедира 6
Пауло Дибала 10
85′ Миралем Пьянич 5
Родриго Бентанкур 30
1 Самир Ханданович
33 Данило Д`Амброзио 87′
25 Миранда
37 Милан Шкриньяр
44 Иван Перишич 40′
77 Марсело Брозович 29′
11 Матиас Весино 90+1′
20 Борха Валеро
21 Давиде Сантон 63′ 61′
29 Далберт
87 Антонио Кандрева 69′
5 Роберто Гальярдини
9 Мауро Икарди 86′
23 Эдер
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 6
8 Удары в створ 1
3 Угловые 4
10 Фолы 21
5 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Паоло Валери (Италия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Интер
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КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
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Германия
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Франция
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