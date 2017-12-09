«Валенсия» выиграла у «Сельты» и сократила отставание от «Барселоны» до 2 очков

Источник: Reuters

Встреча проходила в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

На исходе получаса игры Симоне Дзадза открыл счет. В начале второго тайма Яго Аспас провел ответный мяч. На 81-й минуте Даниэль Парехо вернул хозяевам лидерство, реализовав пенальти.