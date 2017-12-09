Советы Каррере и команде перед дерби.
«Валенсия» выиграла у «Сельты» и сократила отставание от «Барселоны» до 2 очков
«Валенсия» выиграла у «Сельты» в матче 15-го тура испанской Примеры.
«Валенсия» выиграла у «Сельты» в матче 15-го тура испанской Примеры.
Встреча проходила в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
На исходе получаса игры Симоне Дзадза открыл счет. В начале второго тайма Яго Аспас провел ответный мяч. На 81-й минуте Даниэль Парехо вернул хозяевам лидерство, реализовав пенальти.
«Валенсия» с 34 очками занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры, отставая от «Барселоны» на два балла. «Сельта» с 18 очками находится на второй строчке.
|Марселино Гарсия Тораль
|Хуан Карлос Унсуэ
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|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|13
|7
|Удары в створ
|5
|10
|Угловые
|2
|16
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Хосе Луис Мунуэра Монтера (Испания)