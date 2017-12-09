«Валенсия» выиграла у «Сельты» и сократила отставание от «Барселоны» до 2 очков

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Яковлева рассказала о бурных отношениях с Нагиевым на съемках
Препарат от алкоголизма помогает в лечении рака
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
Мнение: риторика Путина по Играм-2018 изменилась на 180 градусов
В Москве застрелили 30-летнюю женщину
Текущие события
Футбол. Зарубежный
9.12
Валенсия2
Сельта1
Футбол. Зарубежный
9.12
Ювентус0
Интер0
Футбол. Зарубежный
9.12
Генгам4
Дижон0
Футбол. Зарубежный
9.12
Анже1
Монпелье1
Футбол. Зарубежный
9.12
Метц1
Ренн1
Футбол. Зарубежный
9.12
Монако3
Труа2
Футбол. Зарубежный
9.12
Тулуза2
Кан0
Футбол. Зарубежный
9.12
Ньюкасл Юнайтед2
Лестер3
Футбол. Зарубежный
9.12
Боруссия М1
Шальке-041
Футбол. Зарубежный
9.12
Депортиво1
Леганес0
Футбол. Зарубежный
9.12
Кальяри2
Сампдория2
Футбол. Зарубежный
9.12
ПСЖ3
Лилль1
Футбол. Зарубежный
9.12
Реал5
Севилья0
Футбол. Зарубежный
9.12
Олимпик Д1
Ворскла4
Футбол. Зарубежный
9.12
Хаддерсфилд2
Брайтон & Хоув0
Футбол. Зарубежный
9.12
Кристал Пэлас2
Борнмут2
Футбол. Зарубежный
9.12
Бернли1
Уотфорд0
Футбол. Зарубежный
9.12
Тоттенхэм Хотспур5
Стоук Сити1
Футбол. Зарубежный
9.12
Суонси1
Вест Бромвич Альбион0
Футбол. Зарубежный
9.12
РБ Лейпциг2
Майнц2
Футбол. Зарубежный
9.12
Боруссия Д1
Вердер2
Футбол. Зарубежный
9.12
Айнтрахт Ф0
Бавария1
Футбол. Зарубежный
9.12
Гамбург0
Вольфсбург0
Футбол. Премьер-лига
9.12
Рубин3
СКА-Хабаровск1
Футбол. Зарубежный
9.12
Вест Хэм Юнайтед1
Челси0
Футбол. Зарубежный
9.12
Верес2
Карпаты2
Футбол. Зарубежный
9.12
Мариуполь4
Сталь Д2
Футбол. Зарубежный
9.12
Черноморец Од3
Звезда К3
Футбол. Зарубежный
9.12
Хетафе0
Эйбар0
Футбол. Премьер-лига
9.12
Динамо М2
Анжи0
Все события
СМИ: Исинбаева придумала, как "обойти" запрет МОК на форму и флаг
Эксперт: Путин переиграл МОК
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
Загитова продлила серию побед РФ в финалах Гран-при до четырех
СМИ: «Реал» сделает предложение «Краснодару» по Смолову
Образ дня: Кристина Орбакайте в рубашке с вышивкой
«Любить по-русски — это жалеть»: 10 цитат Леонида Броневого
Препарат от алкоголизма помогает в лечении рака
Люди слышат «бумканье», когда смотрят на беззвучную гифку. Что происходит?
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
"Уникальная встреча": глава МИД Украины о Лаврове
Фоторепортажи
7«Зенит» победил «Урал» в матче РФПЛ
9«Зенит» победил «Реал Сосьедад» и вышел в 1/16 ЛЕ
00:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Валенсия» выиграла у «Сельты» и сократила отставание от «Барселоны» до 2 очков

«Валенсия» выиграла у «Сельты» в матче 15-го тура испанской Примеры.

Источник: Reuters

Встреча проходила в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

На исходе получаса игры Симоне Дзадза открыл счет. В начале второго тайма Яго Аспас провел ответный мяч. На 81-й минуте Даниэль Парехо вернул хозяевам лидерство, реализовав пенальти.

«Валенсия» с 34 очками занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры, отставая от «Барселоны» на два балла. «Сельта» с 18 очками находится на второй строчке.

Валенсия 2:1
Первый тайм: 1:0
Сельта
9.12.2017, 22:45 основной раунд: 15-й тур Mestalla
Главные тренеры
Марселино Гарсия Тораль Хуан Карлос Унсуэ
Голы
28′ Симоне Дзадза (Д. Парехо) 9
81′ Даниэль Парехо 10
10 Яго Аспас (М. Гомес) 46′
Составы
Норберту Мурара Нету 13
Рубен Везу 3
Габриэл Паулиста 5
Хосе Гайя 14
Мартин Монтойя 21
Даниэль Парехо 10
60′ Жоффре Кондогбья 16
58′ Симоне Дзадза 9
89′ Андреас Перейра 11
Неманья Максимович 6
61′ Карлос Солер 18
Начо Хиль 31
66′ Морено Родриго 19
Санти Мина 22
13 Вейга Рубен Бланко
2 Уго Мальо 81′
3 Андреу Фонтас 86′
19 Хонатан Хонни Кастро
8 Пабло Эрнандес
14 Станислав Лоботка
18 Даниэль Васс
7 Макси Гомес 70′
10 Яго Аспас 85′
22 Густаво Даниэль Кабраль 84′
9 Йон Гвидетти
11 Пионе Систо 82′
21 Эмре Мор
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 13
7 Удары в створ 5
10 Угловые 2
16 Фолы 12
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Хосе Луис Мунуэра Монтера (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Валенсия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сельта
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Гамула жестко прошёлся по МОК и предложил спортсменам объединиться
Тихонов: решение МОК — это вина Мутко на 99%, что сбежал Родченков
Загитова продлила серию побед РФ в финалах Гран-при до четырех
СМИ: «Реал» сделает предложение «Краснодару» по Смолову
Россию обвинили в шпионаже против МОК
Матч тура: сможет ли ФК «Спартак» взять реванш у ЦСКА в дерби
СМИ: «Зенит» подписал игрока «Тосно»
«Нулевой» лидер. Как «Интер» и «Ювентус» сыграли вничью
«Бавария» — 23-кратный «зимний» чемпион Бундеслиги
Новости
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Леди
9 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) Мы бы очень хотели познакомиться с модницами, купившими эти удивительные предметы гардероба
Дети
У Елены Захаровой родилась дочь Популярная актриса стала мамой.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь