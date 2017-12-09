«Монако» вырвал победу у «Труа», уступая к 70-й минуте со счётом 0:2

Источник: Reuters

Встреча проходила в Монако на стадионе «Луи II» и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

На два гола Сук Юн Чжуна монегаски ответили дублем Гидо Каррильо. Ещё один мяч в свои ворота забил игрок гостей Матьё Деплань.