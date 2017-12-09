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00:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Монако» вырвал победу у «Труа», уступая к 70-й минуте со счётом 0:2

«Монако» вырвал победу у «Труа» в матче 17-го тура французской Лиги 1.

Источник: Reuters

Встреча проходила в Монако на стадионе «Луи II» и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

На два гола Сук Юн Чжуна монегаски ответили дублем Гидо Каррильо. Ещё один мяч в свои ворота забил игрок гостей Матьё Деплань.

В других матчах 17-го тура французской Лиги 1 «Генгам» разгромил «Дижон» со счётом 4:0, «Метц» и «Ренн» обменялись голами, «Кан» уступил «Тулузе» со счётом 0:2, а «Анже» и «Монпелье» сыграли вничью — 1:1.

Монако 3:2
Первый тайм: 0:1
Труа
9.12.2017, 22:00 основной раунд: 17-й тур Stade Louis II
Главные тренеры
Леонарду Жардим Жан-Луи Гарсия
Голы
70′ Матье Деплань 12
85′ Гвидо Каррильо 11
88′ Гвидо Каррильо 11
9 Сук Хюн Джун 25′
9 Сук Хюн Джун 50′
Составы
Даниэль Субашич 1
72′ Фабинью 2
Жемерсон 5
Джибриль Сидибе 19
21′ Камиль Глик 25
Жоау Моутинью 8
Тома Лемар 27
72′ Радамель Фалькао 9
42′ 83′ Марко ди Оливейра Жорже 6
Адама Диакаби 15
45′ Маркуш Лопеш 20
74′ Гвидо Каррильо 11
65′ Бальде Кейта 14
Рашид Геззаль 7
30 Мамаду II Самасса
12 Матье Деплань
22 Кристоф Эрелль 72′
23 Шарль Траоре
24 Джимми Жиродон
6 Карим Азамум
8 Стефан Дарбьон 64′
27 Алоиз Конфе
10 Бенжамен Ниве 76′
4 Освальдо Вискаррондо
13 Саиф-Эддин Кауи 83′
17 Жоанн Обианг
9 Сук Хюн Джун 68′ 7′
26 Адама Ньян
Статистика
5 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 5
6 Удары в створ 3
16 Угловые 1
14 Фолы 22
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Тони Шапрон (Франция)
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