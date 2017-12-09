Советы Каррере и команде перед дерби.
«Монако» вырвал победу у «Труа», уступая к 70-й минуте со счётом 0:2
«Монако» вырвал победу у «Труа» в матче 17-го тура французской Лиги 1.
«Монако» вырвал победу у «Труа» в матче 17-го тура французской Лиги 1.
Встреча проходила в Монако на стадионе «Луи II» и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.
На два гола Сук Юн Чжуна монегаски ответили дублем Гидо Каррильо. Ещё один мяч в свои ворота забил игрок гостей Матьё Деплань.
В других матчах 17-го тура французской Лиги 1 «Генгам» разгромил «Дижон» со счётом 4:0, «Метц» и «Ренн» обменялись голами, «Кан» уступил «Тулузе» со счётом 0:2, а «Анже» и «Монпелье» сыграли вничью — 1:1.
|Леонарду Жардим
|Жан-Луи Гарсия
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|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|19
|Удары (всего)
|5
|6
|Удары в створ
|3
|16
|Угловые
|1
|14
|Фолы
|22
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Тони Шапрон (Франция)