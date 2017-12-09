«Бенфика» дома обыграла «Эшторил Прайя» в 14-м туре чемпионата Португалии по футболу

Субботняя игра в Лиссабоне завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1. Голы в составе победителей забили Эдуардо Сальвио (13-я минута), Жонас (18) и Филип Кровинович (59). У «Эшторила» отличился Клебер (45).

«Бенфика» не проигрывает на протяжении восьми туров и набрала 33 очка. Столько же у лидирующего «Порту» и «Спортинга», которые сыграли на один матч меньше. «Эшторил» имеет в своем активе 8 баллов и замыкает турнирную таблицу.