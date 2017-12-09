Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
«Бенфика» дома обыграла «Эшторил Прайя» в 14-м туре чемпионата Португалии по футболу
МОСКВА, 9 дек —
МОСКВА, 9 дек —
Субботняя игра в Лиссабоне завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1. Голы в составе победителей забили Эдуардо Сальвио (13-я минута), Жонас (18) и Филип Кровинович (59). У «Эшторила» отличился Клебер (45).
«Бенфика» не проигрывает на протяжении восьми туров и набрала 33 очка. Столько же у лидирующего «Порту» и «Спортинга», которые сыграли на один матч меньше. «Эшторил» имеет в своем активе 8 баллов и замыкает турнирную таблицу.
В следующем матче «Бенфика» 17 декабря сыграет на выезде с «Тонделой». «Эшторил» днем ранее примет «Авеш».