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9 декабря, источник: Р-Спорт

«Бенфика» дома обыграла «Эшторил Прайя» в 14-м туре чемпионата Португалии по футболу

МОСКВА, 9 дек — Р-Спорт. Футболисты лиссабонской «Бенфики» на своем поле обыграли клуб «Эшторил Прайя» в 14-м туре чемпионата Португалии.

Источник: РИА "Новости"

Субботняя игра в Лиссабоне завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1. Голы в составе победителей забили Эдуардо Сальвио (13-я минута), Жонас (18) и Филип Кровинович (59). У «Эшторила» отличился Клебер (45).

«Бенфика» не проигрывает на протяжении восьми туров и набрала 33 очка. Столько же у лидирующего «Порту» и «Спортинга», которые сыграли на один матч меньше. «Эшторил» имеет в своем активе 8 баллов и замыкает турнирную таблицу.

В следующем матче «Бенфика» 17 декабря сыграет на выезде с «Тонделой». «Эшторил» днем ранее примет «Авеш».

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