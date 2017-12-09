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9 декабря, источник: Чемпионат.com

Дортмундская «Боруссия» решила отправить Боша в отставку

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош покинет пост в ближайшее время.

Источник: AP 2017

Клуб решил прервать сотрудничество со специалистом, утверждает Bild. Официально об отставке Боша будет объявлено завтра, 10 декабря.

Накануне дортмундская «Боруссия» довела серию без побед в Бундеслиге до восьми матчей, проиграв на своём поле «Вердеру» (1:2).

После 15 туров дортмундская «Боруссия» занимает седьмое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, набрав 22 очка. 54-летний Бош возглавил клуб минувшим летом.

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