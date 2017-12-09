Советы Каррере и команде перед дерби.
Роналду первым в истории забил 50 голов в семи календарных годах подряд
В матче 15-го тура испанской Примеры «Реал» принимал «Севилью» и одержал разгромную победу со счётом 5:0.
В матче 15-го тура испанской Примеры «Реал» принимал «Севилью» и одержал разгромную победу со счётом 5:0.
Нападающий мадридской команды Криштиану Роналду вышел в стартовом составе, оформил дубль и был заменён на 76-й минуте.
32-летний португалец стал первым игроком в истории, забившим 50 и более голов за клуб и сборную на протяжении семи календарных годов подряд. Теперь на счету Роналду в этом году 51 гол в 57 играх.
Личный рекорд нападающий установил в 2013 году, когда он забил 69 голов в 59 играх.