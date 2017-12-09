Роналду первым в истории забил 50 голов в семи календарных годах подряд

Нападающий мадридской команды Криштиану Роналду вышел в стартовом составе, оформил дубль и был заменён на 76-й минуте.



32-летний португалец стал первым игроком в истории, забившим 50 и более голов за клуб и сборную на протяжении семи календарных годов подряд. Теперь на счету Роналду в этом году 51 гол в 57 играх.