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9 декабря, источник: Р-Спорт

«Лестер» одержал выездную победу над «Ньюкаслом» в 16-м туре чемпионата Англии

МОСКВА, 9 дек — Р-Спорт. Футболисты «Лестера» на выезде нанесли поражение «Ньюкаслу» в матче 16-го тура чемпионата Англии.

Источник: Reuters

Встреча, состоявшаяся в субботу на поле «Ньюкасла», завершилась победой «Лестера» со счетом 3:2. В составе победителей голы забили Рияд Марез (20-я минута) и Демарай Грэй (60), у хозяев отличились Хоселу (4) и Дуайт Гэйл (73). Еще один гол в матче забил нападающий «Ньюкасла» Айозе Перес (86), поразивший собственные ворота.

«Лестер» набрал 23 очка и занимает восьмую строчку в турнирной таблице. «Ньюкасл» с 15 баллами идет 16-м.

Следующий матч «Лестер» проведет 13 декабря на выезде против «Саутгемптона», «Ньюкасл» в этот же день примет «Эвертон».

Ньюкасл Юнайтед 2:3
Первый тайм: 1:1
Лестер
9.12.2017, 20:30 основной раунд: 16-й тур St. James’ Park
Главные тренеры
Рафаэль Бенитес Клод Пюэль
Голы
4′ Хосе Луис Санмартин Хоселу (Д. Гэйл) 21
73′ Дуайт Гэйл (М. Мерино) 9
26 Рияд Махрез (У. Ндиди) 20′
7 Демарэй Грэй (М. Олбрайтон) 60′
17 Айосе Перес 86′
Составы
Карл Дарлоу 26
Киран Кларк 2
Хавьер Манкильо 19
81′ Флориан Лежен 20
ДеАндре Йедлин 22
75′ Исаак Хэйден 14
Микель Мерино 23
Дуайт Гэйл 9
64′ Мэтт Ритчи 11
Кристиан Атсу 30
71′ Джейкоб Мерфи 7
Айосе Перес 17
88′ Хосе Луис Санмартин Хоселу 21
Александр Митрович 45
1 Каспер Шмайхель
2 Дэнни Симпсон
3 Бен Чилвелл
5 Уэстли Морган
15 Гарри Магуайр
11 Марк Олбрайтон
21 Висенте де ла Фуэнте Иборра
25 Уилфред Ндиди
7 Демарэй Грэй 73′ 12′
20 Синдзи Окадзаки
9 Джейми Варди 90′
23 Леонардо Ульоа
26 Рияд Махрез 89′
28 Кристиан Фукс
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 13
4 Удары в створ 5
6 Угловые 5
10 Фолы 9
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Нил Суорбрик (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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