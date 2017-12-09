«Лестер» одержал выездную победу над «Ньюкаслом» в 16-м туре чемпионата Англии

Встреча, состоявшаяся в субботу на поле «Ньюкасла», завершилась победой «Лестера» со счетом 3:2. В составе победителей голы забили Рияд Марез (20-я минута) и Демарай Грэй (60), у хозяев отличились Хоселу (4) и Дуайт Гэйл (73). Еще один гол в матче забил нападающий «Ньюкасла» Айозе Перес (86), поразивший собственные ворота.