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9 декабря, источник: Р-Спорт

«Боруссия» (Менхенгладбах) и «Шальке» сыграли вничью в чемпионате Германии по футболу

МОСКВА, 9 дек — Р-Спорт. Футболисты «Боруссии» из Менхенгладбаха и «Шальке» сыграли вничью в матче 15-го тура чемпионата Германии.

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в субботу в Менхенгладбахе, завершилась со счетом 1:1. У хозяев забил Кристоф Крамер (24-я минута), гостям помог отыграться автогол защитника «Боруссии» Янника Вестергора (62).

«Шальке» с 26 очками идет на 3-м месте в турнирной таблице бундеслиги, «Боруссия» — 4-я (25 баллов).

Боруссия М 1:1
Первый тайм: 1:0
Шальке-04
9.12.2017, 20:30 основной раунд: 15-й тур Stadion im Borussia-Park
Главные тренеры
Дитер Хеккинг Доменико Тедеско
Голы
24′ Кристоф Крамер (М. Гинтер) 6
4 Янник Вестергорд 62′
Составы
Янн Зоммер 1
Янник Вестергорд 4
Оскар Вендт 17
Маттиас Гинтер 28
16′ Нико Эльведи 30
Денис Закария 8
Торган Азар 10
Каэтану де Араужу Раффаэл 11
Ларс Штиндль 13
79′ Кристоф Крамер 6
Микаэль Кюизанс 27
76′ Винченцо Грифо 32
Рауль Бобадилья 26
1 Ральф Ферманн
5 Матия Настасич 82′
24 Бастиан Очипка
29 Роналду Апаресиду Родригес Налду
2 Уэстон Маккенни
7 Макс Майер
18 Даниэль Калиджури
9 Франко Ди Санто
20 Тило Керер 67′
17 Бенжамен Стамбули
25 Амин Арит 83′ 41′
11 Евгений Коноплянка
36 Брель Эмболо 60′
19 Гвидо Бургшталлер
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 13
5 Удары в створ 6
8 Угловые 10
13 Фолы 9
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Саша Штегеманн (Германия)
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Желтая карточка
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Вторая желтая карточка
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