Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
«Боруссия» (Менхенгладбах) и «Шальке» сыграли вничью в чемпионате Германии по футболу
МОСКВА, 9 дек —
МОСКВА, 9 дек —
Встреча, прошедшая в субботу в Менхенгладбахе, завершилась со счетом 1:1. У хозяев забил Кристоф Крамер (24-я минута), гостям помог отыграться автогол защитника «Боруссии» Янника Вестергора (62).
«Шальке» с 26 очками идет на 3-м месте в турнирной таблице бундеслиги, «Боруссия» — 4-я (25 баллов).
|Боруссия М
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1:1
Первый тайм: 1:0
|Шальке-04
|Дитер Хеккинг
|Доменико Тедеско
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|13
|5
|Удары в створ
|6
|8
|Угловые
|10
|13
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Саша Штегеманн (Германия)