Иньеста пропустит матч «Вильярреал» — «Барселона»

Источник: AP 2017

Капитан сине-гранатовых в матче прошлого тура Примеры с «Сельтой» (2:2) 2 декабря был заменён в начале второго тайма из-за повреждения.

Футбол Испания 2017/2018 Тур 15, 10.12.2017, 22:45 Вильярреал - Барселона -

33-летний футболист уже пропустил игру 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спортингом» (2:0), а теперь не сыграет и с «Вильярреалом».

В лазарете у «Барселоны» находятся также Усман Дембеле, Рафинья, Хавьер Маскерано и Самуэль Юмтити. Кроме того, предстоящую игру пропустят Арда Туран и Херард Деулофеу.