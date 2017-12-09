Иньеста пропустит матч «Вильярреал» — «Барселона»

Капитан сине-гранатовых в матче прошлого тура Примеры с «Сельтой» (2:2) 2 декабря был заменён в начале второго тайма из-за повреждения.
33-летний футболист уже пропустил игру 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спортингом» (2:0), а теперь не сыграет и с «Вильярреалом».
В лазарете у «Барселоны» находятся также Усман Дембеле, Рафинья, Хавьер Маскерано и Самуэль Юмтити. Кроме того, предстоящую игру пропустят Арда Туран и Херард Деулофеу.
Матч «Вильярреал» — «Барселона» состоится на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» 10 декабря, начало — в 22:45 мск.