Пауло Дибала: Сравнения с Месси не отвлекают

Источник: Советский спорт

«У ОТЦА БЫЛА КЛИЧКА СВИНЬЯ».

— Омар Бессерица — слышали о таком?

— Конечно. Он больше известен по прозвищу Цыпленок. А к чему вы это?

— К тому, что этот защитник и вы — единственные профессиональные футболисты из аргентинского городка Лагуна-Ларга.

— Есть еще третий — Хуан Пабло Авендано, он играл в Турции и Греции, сейчас уже на пенсии. Лагуна-Ларга — там все друг друга знают. Вы учитесь с ребятами в одном классе, потом с ними же играете на площади, все постоянно общаются друг с другом. Я вырос в очень душевной атмосфере.

— Но вы несколько отличаетесь от большинства соотечественников, которые родились и продолжают жить в родной стране. Чувствуете разницу?

— И да, и нет. Для дальнейшего развития надо жить в больших городах. Если так и будете торчать в своей деревушке, некоторые вещи узнаете гораздо позже или никогда не узнаете. Я жил в Кордове — втором по численности городе страны, но это все-таки не Буэнос-Айрес.

— Но мы забыли еще об одном футболисте из Лагуна-Ларга — вашем отце Адолфо.

— Он играл на любительском уровне. Имел прозвище Эль Чанчо, то есть Свинья. Был опорником, довольно агрессивным, но умным игроком, если верить его партнерам. Перед матчами судьи говорили ему: «Считай, что у тебя уже есть одна желтая — выгоним после первой же грубости!» Никогда не видел его на поле, но во время каникул мы иногда играли против взрослых. И однажды — мне было десять лет — какой-то мужик в борьбе со мной решился на подкат сзади. Это очень не понравилось папе. Тогда я и понял, почему у него такое прозвище.

— Это он привел вас в футбол?

— Отец обожал футбол, смотрел все матчи. И передал эту любовь трем своим сыновьям. Мариано — второй ребенок — был замечательным футболистом, пробовался в известных клубах, но так и не решился переехать в Буэнос-Айрес — очень скучал без семьи.

— Вы самый младший, последняя надежда семьи на то, что кто-то выбьется в люди…

— Но никто никогда мне об этом не говорил. Отец был требовательный, но это касалось только футбола. Если я стал футболистом, то благодаря ему. Папа хотел, чтобы я прибавлял и прибавлял, но я никогда не слышал: «Не будешь играть — не куплю тебе то или это!».

«ПО СЛЕДАМ КАВАНИ И ПАСТОРЕ».

— Отец умер, когда вам было пятнадцать. Но вы продолжали так же упорно заниматься футболом. Без него приходилось заставлять себя?

— Папа возил меня на машине в Кордову на матчи и тренировки. Когда его не стало, надо было ездить одному, на автобусе — это было неудобно. Я попросил руководителей «Институто» (клуб второго дивизиона, куда Дибала устроился в десять лет. — Прим. ред.) отдать меня на полгода в аренду команде моего городка, чтобы я больше находился с семьей. А отца в плане воспитания заменили братья. Тяжело потерять папу, но не мы первые и не мы последние, кто это пережил. Жизнь продолжалась. Хотя, конечно, все стало не так просто.

— И тут клуб взял на себя ваше содержание…

— Не совсем так. Сначала мы все жили кто где. Я и еще трое ребят из команды — в одной бездетной семье. Потом новый президент клуба открыл интернат, и все переехали туда. Я уже подписал профессиональный контракт, но еще полгода жил там — с приятелями было веселее.

— У вас было прозвище Ла Хойя — Драгоценный. Оно вам нравилось?

— Скорее да, чем нет. Один журналист из Кордовы назвал меня так, когда я забил свой первый гол во втором матче за клуб. Он имел в виду, что парень далеко пойдет. Но для друзей и родных я оставался просто Пауло.

— Кто был вашим кумиром в те времена?

— Всегда восхищался Роналдиньо, тогда он играл в «Барсе». Видел, как начинал Месси. Для аргентинских ребят он как Марадона для родителей — лучший.

— Обычно талантливые аргентинские ребята перебираются в Европу из знаменитого клуба или, как Месси, уезжают в раннем возрасте. Вы же в «Палермо» перешли из второго дивизиона.

— Согласен, мой случай не совсем типичный. Если вы успели поиграть в классном клубе, поварились в этой кухне, то психологически готовы к Европе. «Институто» — известная команда, но все-таки из второго дивизиона. Я мог никуда не уезжать, на родине найти клуб побогаче. Но когда появился вариант с «Палермо», подумал: почему бы и нет! Ведь получилось у Кавани и Пасторе (оба тоже прошли через «Палермо». — Прим. ред.). Объявил родным, что хочу лететь в Италию: мол, там вырасту как футболист. Но никак не ожидал, что буду играть в основе.

— Три года на Сицилии оказались очень полезными, согласны?

— Конечно, особенно второй сезон, в серии В, ведь этот чемпионат скорее на «физику». Замечательный получился сезон: за пять туров до конца чемпионата мы стали недосягаемыми, имели отрыв от второго места в 14 очков.

— Но когда «Палермо» вылетел во второй дивизион, у был вариант вернуться в Аргентину.

— Да, получил несколько предложений, но решил остаться. Иначе потом снова приехать в Европу было бы проблематично. Все бы думали, что вернулся в Аргентину, провалил первую попытку. Я остался и правильно сделал.

«70 ПРОЦЕНТОВ — ТАЛАНТ, 30 — РАБОТА».

— Говорят, Месси — это талант, Роналду — работа. А что скажете о себе?

— Сказал бы так: 70% — талант, 30% — работа. Талант — это врожденное, но чтобы раскрыть его, надо потрудиться. Я знал много ребят талантливее меня, но они так полностью его не проявили. Нужно сочетание одного и другого. Криштиану вкалывает как сумасшедший, но ведь он и талантище!

— Когда вы перешли в «Юве» в 2015-м, работы стало гораздо больше?

— Не то слово! Три параллельных турнира, матчи совсем другого накала, каждый день надо выкладываться на тренировках по полной. Мелочей в этом деле нет, и надо думать только о победе. Иначе не станешь классным игроком.

— У вас оригинальная «левоногая» техника…

— Я левша и много работаю над правой ногой, чтобы разнообразить действия, дриблинг. В «Палермо» тренер по физподготовке даже советовал мне чертить правой ногой для развития координации, и некоторое время я это делал.

— Невероятные статистические показатели Месси и Роналду — вот ориентир для молодых футболистов, то есть для вас.

— Да, эти двое делают что-то невероятное, но каждый игрок должен иметь какой-то ориентир. Месси и Роналду вдвое превысили статистические показатели прежних звезд! Трудно забивать по шестьдесят голов за сезон, но нет ничего невозможного. И кое-кому удастся достичь таких показателей. Но когда подобное произойдет — это будет зависеть от того, куда вообще движется футбол.

— Начало сезона оказалось для вас очень удачным — отличились 12 раз в восьми матчах. Затем дело застопорилось — прибавили всего один гол. Что мешает быть более стабильным?

— Конечно, я должен прогрессировать, но что я под этим понимаю? Это игра вообще, удачно проведенный матч. Счастлив, если отдаю голевой пас. Вот, к примеру, встреча с «Миланом» (2:0). Я не забил, но считаю, отыграл здорово. Благодаря мне Игуаин сделал дубль. Я играл так, как надо — мы держали мяч, сохраняли победный счет, вынуждали соперника ошибаться. Конечно, хорошо, если забиваешь, но главное — интересы команды.

— По словам тренера «Юве» Массимилиано Аллегри, вам надо научиться экономнее расходовать энергию.

— Да, поменьше бы нервов, бестолковой беготни, попыток обвести сразу трех-четырех соперников. Хотя все зависит от матча. Иногда играем очень низко, от обороны, это выматывает, а тут еще надо сделать рывок метров на восемьдесят до чужих ворот. Вот сил и не хватает на точное действие.

«МОЙ ДЕД — ПОЛЯК».

— Буффон — человек-легенда. Общение с ним многое дает?

— Великая честь иметь такого партнера. Не объяснить словами. Счастье просто находиться рядом и сознавать, что это легендарный Джиджи. Ему почти сорок, а пашет на тренировках, как двадцатилетний.

— Вы — футболист сборной Аргентины, но могли выступать за Польшу или за Италию.

— Федерации этих стран предлагали такой вариант, но моя мечта была играть только за Аргентину. Это я для себя твердо решил в Палермо. Хотя мой дед — поляк, есть еще итальянские родственники в Неаполе и Триесте, но я их никогда не видел.

— Новый Месси — как вам такое сравнение?

— Люди всегда все сравнивают, и это нормально. Кому-то подобное мешает: человек только и думает об этом, даже во время матчей. Мне же такие сравнения просто приятны, они совсем не отвлекают от того, что должен делать на поле. И не надо ломать себя, косить под другого. Кто бы это ни был, даже Буффон.

— Во время квалификации ЧМ-2018 не возникали сомнения, что не поедете в Россию?

— Когда в заключительном поединке Эквадор открыл счет, мы все переглянулись на скамейке. Чувство было неприятное. Но Лео (Месси. — Прим. ред.) сделал хет-трик. Перед этим сыграли вничью 0:0 с Перу. Несколько дней между матчами мы не читали газеты, не включали телевизор. Пресса ополчилась на нас, но мы были уверены, что все будет нормально.

— Уверены?

— Абсолютно!

— Вы недавно сменили агента, новым стал ваш брат Мариано…

— Перед этим поговорил с мамой, братьями, друзьями в Лагуна-Ларга. Человек предал тебя, как доверять после этого! А родные никогда не предадут.

— Какое развлечение выберете: шахматы, «Лего», поход в кино с мамой или вечер на дискотеке?

— Дискотеку, конечно, хотя мне это противопоказано! (Смеется.) Задайте этот вопрос двум десяткам ребят моего возраста, девятнадцать ответят так же. Хорошо, конечно, выйти в город, посидеть в ресторане с друзьями, но не все мне позволено. Люблю я и «Лего», и шахматы, но, увы, после ухода Эрнанеса (экс-хавбек «Ювентуса». — Прим. ред.), не с кем играть. Еще умел играть Томас Ринкон, но я узнал это, когда он ушел в «Торино».

— Гендиректор «Юве» Джузеппе Маротта часто повторяет: «Дибала в “Ювентусе” навечно». Это заявление как-то не вяжется с практикой мирового футбола.

— Не хочу никому ничего обещать, но сегодня нет мыслей доиграть сезон и сменить команду. В клубе я получил новый номер — 10, это большая честь. Но в современном футболе нельзя определенно сказать, что будет завтра. Прошлым летом были такие потрясающие переходы.

— Всем известно соперничество Месси — Роналду. Могли бы вы с Неймаром составить такую же пару в будущем?

— Было бы здорово! Криштиану и Месси замечательные футболисты, но Неймар почти такого же класса и вполне может рассчитывать на «Золотой мяч». Я тоже все делаю для того, чтобы достичь этого уровня.

— Рассчитываете тоже однажды получить эту награду?

— Когда был маленьким, летом во время каникул мы собирались у костра. Однажды заговорили, кто о чем мечтает. Я сказал, что хочу стать лучшим футболистом мира. А это и значит получить «Золотой мяч».

Пауло Бруно ДИБАЛА.

Нападающий, атакующий полузащитник.

Родился 16 ноября 1993 года в Лагуна-Ларга, Аргентина.

КАРЬЕРА

Выступал за аргентинский «Институто» (2011−2012), итальянский «Палермо» (2012−2015). С июня 2015 года — в «Ювентусе».

ДОСТИЖЕНИЯ

Двукратный чемпион Италии (2015/16, 2016/17), двукратный обладатель Кубка Италии (2015/16, 2016/17), обладатель Суперкубка Италии (2015).