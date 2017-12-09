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22:43 (мск), источник: Sports.kz

Стоилов рассказал болгарским СМИ об уходе из «Астаны»

Главный тренер «Астаны» Станимир Стоилов дал интервью болгарскому изданию «24 часа», в котором он начал рассказывать о возможном уходе из казахстанского клуба, а закончил как о свершенном факте, сообщает Sports.kz.

— Вы говорили об «Астане» в прошедшем времени. Сразу после очередного большого успеха вы признали, что уходите…
— Поскольку у меня нет предложения от «Астаны», нормально говорить правду. Думаю, что скоро оно последует. Я уже отказался от нескольких предложений. В течение пятнадцати дней всё будет ясно.

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— О чем вы думали перед матчем со «Славией», зная, что дальше в случае победы команда пойдет без вас?
— Всё кончено. Я рад, что могу уйти. Люди сами имеют право решать — предлагать новый контракт или нет. Но футбол честен, он дает то, чего ты заслуживаешь.

 — В каждом прощании есть что-то грустное. Вам было тяжелее уходить из «Левски» или из «Астаны»?
— Из «Астаны» я ухожу с радостью и прекрасными чувствами к руководству и коллегам. Я более чем счастлив, в моих глазах читается только радость от того, чего мы добились. Из «Левски» уходить мне было больно, потому что я выполнил обязательства — даже перевыполнил план.

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