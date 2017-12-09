Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
«Ювентус» — «Интер»: Дибала и Дуглас Коста остались в запасе
Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Интера» на центральный матч 16-го тура итальянской Серии А.
Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Интера» на центральный матч 16-го тура итальянской Серии А.
«Ювентус»: Щенсны, Де Шильо, Бенатиа, Кьеллини, Асамоа, Хедира, Пьянич, Матюиди, Куадрадо, Игуаин, Манджукич.
«Интер»: Ханданович, Д’Амброзио, Шкриньяр, Миранда, Сантон, Весино, Валеро, Кандрева, Брозович, Перишич, Икарди.