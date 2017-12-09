Дай пять! Роналду сделал дубль, «Реал» растоптал «Севилью»

Источник: AP 2017

РЕАЛ — СЕВИЛЬЯ — 5:0 (5:0)

Голы: Начо, 3 — 1:0. Криштиану Роналду (Асенсио), 23 — 2:0. Криштиану Роналду (с пенальти), 31 — 3:0. Кроос (Л. Васкес), 38 — 4:0. Хакими (Бензема), 42 — 5:0.

«Реал»: Навас, Хакими, Вальехо, Начо, Марселу, Л. Васкес, Кроос (Льоренте, 63), Модрич (Себальос, 71), Асенсио, Криштиану Роналду (Иско, 76), Бензема.

Запасные: Касилья, Эрнандез, Ковачич, Майораль.

Главный тренер — Зинедин ЗИДАН.

«Севилья»: Рико, Меркадо, Лангле, Кьер, Кароль, Хесус Навас, Банега (Крун-Дели, 81), Писарро, Ф. Васкес (Гайс, 71), Нолито (Сарабия, 57), Муриэль.

Запасные: Сория, Гансу, Корреа, Бен Йеддер.

Главный тренер — Эдуардо БЕРИССО.

Предупреждения: — — Хесус Навас, 31. Банега, 37.

Судьи: Мартинес Мунуэра.

9 декабря. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу». (вмещает 81 044).

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РАВЕНСТВО НА БУМАГЕ.

На «Сантьяго Бернабеу» в декабре что ни матч — конфетка. С класико, назначенным на 23-е число, ничто, конечно, не сравнится, но субботняя игра «сливочных» с «Севильей», как минимум, заслуживала пристального внимания. Обе команды на неделе схожим образом оформили выходы в 1/8 финала ЛЧ: со второго места в группе, пропустив вперед представителя АПЛ — «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», соответственно. Главная интрига матча была в том, что в чемпионате Испании мадридцы и севильцы до этого момента шли шаг в шаг, набрав в 14 турах по 28 очков. Соблазн гостей подвинуть действующего чемпиона с четвертого места в таблице был сегодня очень велик.

Хозяевам нужно было поломать голову над обороной — из-за перебора карточек и дисквалификации встречу пропускали Рамос, Карвахаль и Каземиру, из-за травмы — Варан. Учитывая набравшего форму Бен Йеддера (6 голов в 7 последних матчах по всех турнирах) и Нолито (3 передачи в 2 играх), это могло стать проблемой. Впрочем, для «Реала» было куда важнее, чтобы проблемой вновь, как и в половине игр этого сезона, не стало «королевское» нападение: у Роналду 9 голов в Лиге чемпионов и уже 5 «Золотых мячей», но в ла лиге на его счету лишь два забитых мяча — как и у Карима Бензема. Спойлер — хозяева обошлись без проблем.

Футбол Испания 2017/2018 Тур 15, 9.12.2017, 18:15 Реал 5 Севилья 0

НЕРАВЕНСТВО НА ПОЛЕ.

Все свои «Золотые мячи» Роналду привез на «Сантьяго Бернабеу» — и, похоже, их блеск ослепил гостей главного стадиона испанской столицы. Потому что, несмотря на экспериментальную и очень неопытную линию защиты хозяев: Хакими, Вальехо, Начо, Марселу, «Севилья» доставила ей минимум сложностей. Более того, команда из Андалусии сама так плохо сыграла в обороне, что защитники «Реала» записали на свой счет два из пяти мячей, влетевших в ворота Серхио Рико в первом тайме.

Разгром начал Начо, расторопнее всех сыгравший в чужой штрафной после розыгрыша углового. Этот гол стал для «Реала» самым быстрым в сезоне — мяч влетел в сетку уже на третьей минуте игры. «Севилья», в составе которой не нашлось места Бен Йеддеру — вместо него появился Луис Муриэль, хорошо проявивший себя в игре с «Барселоной», — встряхнулась и пошла отыгрываться. В этом сезоне южане знают толк в переворотах игры с ног на голову, один матч с «Ливерпулем» и 3:3 после 0:3 чего стоит — теперь в самом сердце «королевского» дворца Мадрида от них требовался настоящий «дворцовый переворот».

Но скромного атакующего запала гостей хватило на двадцать минут, в течение которых Кейлор Навас не слишком утруждал себя работой. Пытался найти ударную позицию Нолито, безуспешно целился Муриэль. Когда запал прошел, для «Севильи» начался кошмар, растянувшийся еще на двадцать минут — за это время хозяева забили в ворота Рико четыре мяча. Дважды (один — с пенальти) отличился Роналду, в одном матче забивший столько же, сколько во всем чемпионате до этого, по разу в протоколе отметились Кроос и Хакими. Португалец подтвердил свою особенную «любовь» к севильскому клубу — в 18 матчах против южан (во всех турнирах) Криштиану забил уже 27 мячей, а Хакими стал первым марокканцем, отпраздновавшим гол в футболке «Реала». В начале 70-х в «королевском» клубе играл и забивал (3 гола в ла лиге) Хосе Луис Лопес Пейнадо, уроженец Тетуана (город на севере Марокко), но у него было испанское гражданство.

«МАНИТА».

С «Севильей» подобного конфуза не происходило уже 30 лет — последний раз в ла лиге пять мячей в первом тайме южане пропускали в октябре 1987-го в игре против «Сарагосы» (итоговый счет 1:8). Собственно, на второй тайм подопечные Эдуардо Бериссо, который продолжает восстанавливаться после операции по удалению раковой опухоли, могли и не выходить — хуже быть уже не могло. Возможно, было бы даже лучше — техническое поражение всего-то 0:3. Но хозяева сбавили обороты и после перерыва забивать перестали — больше всех хотел присоединиться к торжеству Бензема, но его классный удар головой завершился попаданием в штангу. Занимательная статистика — звездный португалец и француз в этом чемпионате чаще проверяют на прочность штанги и перекладины, чем сетку ворот: у Роналду 5 попаданий в каркас и 4 гола, у Бензема — 3 и 2.