Дай пять! Роналду сделал дубль, «Реал» растоптал «Севилью»
Подопечные Зинедина Зидана забили в ворота соперника пять безответных мячей.
Подопечные Зинедина Зидана забили в ворота соперника пять безответных мячей.
РЕАЛ — СЕВИЛЬЯ — 5:0 (5:0)
Голы: Начо, 3 — 1:0. Криштиану Роналду (Асенсио), 23 — 2:0. Криштиану Роналду (с пенальти), 31 — 3:0. Кроос (Л. Васкес), 38 — 4:0. Хакими (Бензема), 42 — 5:0.
«Реал»: Навас, Хакими, Вальехо, Начо, Марселу, Л. Васкес, Кроос (Льоренте, 63), Модрич (Себальос, 71), Асенсио, Криштиану Роналду (Иско, 76), Бензема.
Запасные: Касилья, Эрнандез, Ковачич, Майораль.
Главный тренер — Зинедин ЗИДАН.
«Севилья»: Рико, Меркадо, Лангле, Кьер, Кароль, Хесус Навас, Банега (Крун-Дели, 81), Писарро, Ф. Васкес (Гайс, 71), Нолито (Сарабия, 57), Муриэль.
Запасные: Сория, Гансу, Корреа, Бен Йеддер.
Главный тренер — Эдуардо БЕРИССО.
Предупреждения: — — Хесус Навас, 31. Банега, 37.
Судьи: Мартинес Мунуэра.
9 декабря. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу». (вмещает 81 044).
РАВЕНСТВО НА БУМАГЕ.
На «Сантьяго Бернабеу» в декабре что ни матч — конфетка. С класико, назначенным на 23-е число, ничто, конечно, не сравнится, но субботняя игра «сливочных» с «Севильей», как минимум, заслуживала пристального внимания. Обе команды на неделе схожим образом оформили выходы в 1/8 финала ЛЧ: со второго места в группе, пропустив вперед представителя АПЛ — «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», соответственно. Главная интрига матча была в том, что в чемпионате Испании мадридцы и севильцы до этого момента шли шаг в шаг, набрав в 14 турах по 28 очков. Соблазн гостей подвинуть действующего чемпиона с четвертого места в таблице был сегодня очень велик.
Хозяевам нужно было поломать голову над обороной —
НЕРАВЕНСТВО НА ПОЛЕ.
Все свои «Золотые мячи» Роналду привез на «Сантьяго Бернабеу» — и, похоже, их блеск ослепил гостей главного стадиона испанской столицы. Потому что, несмотря на экспериментальную и очень неопытную линию защиты хозяев: Хакими, Вальехо, Начо, Марселу, «Севилья» доставила ей минимум сложностей. Более того, команда из Андалусии сама так плохо сыграла в обороне, что защитники «Реала» записали на свой счет два из пяти мячей, влетевших в ворота Серхио Рико в первом тайме.
Разгром начал Начо, расторопнее всех сыгравший в чужой штрафной после розыгрыша углового. Этот гол стал для «Реала» самым быстрым в сезоне — мяч влетел в сетку уже на третьей минуте игры. «Севилья», в составе которой не нашлось места Бен Йеддеру — вместо него появился Луис Муриэль, хорошо проявивший себя в игре с «Барселоной», — встряхнулась и пошла отыгрываться. В этом сезоне южане знают толк в переворотах игры с ног на голову, один матч с «Ливерпулем» и 3:3 после 0:3 чего стоит — теперь в самом сердце «королевского» дворца Мадрида от них требовался настоящий «дворцовый переворот».
Но скромного атакующего запала гостей хватило на двадцать минут, в течение которых Кейлор Навас не слишком утруждал себя работой. Пытался найти ударную позицию Нолито, безуспешно целился Муриэль. Когда запал прошел, для «Севильи» начался кошмар, растянувшийся еще на двадцать минут — за это время хозяева забили в ворота Рико четыре мяча. Дважды (один — с пенальти) отличился Роналду, в одном матче забивший столько же, сколько во всем чемпионате до этого, по разу в протоколе отметились Кроос и Хакими. Португалец подтвердил свою особенную «любовь» к севильскому клубу — в 18 матчах против южан (во всех турнирах) Криштиану забил уже 27 мячей, а Хакими стал первым марокканцем, отпраздновавшим гол в футболке «Реала». В начале 70-х в «королевском» клубе играл и забивал (3 гола в ла лиге) Хосе Луис Лопес Пейнадо, уроженец Тетуана (город на севере Марокко), но у него было испанское гражданство.
«МАНИТА».
С «Севильей» подобного конфуза не происходило уже 30 лет — последний раз в ла лиге пять мячей в первом тайме южане пропускали в октябре 1987-го в игре против «Сарагосы» (итоговый счет 1:8). Собственно, на второй тайм подопечные Эдуардо Бериссо, который продолжает восстанавливаться после операции по удалению раковой опухоли, могли и не выходить — хуже быть уже не могло. Возможно, было бы даже лучше — техническое поражение
Финальный свисток зафиксировал первую в чемпионате «маниту» от «Реала» — так в Испании называют пять забитых одной командой мячей. Последний раз, когда «королевский» клуб побеждал на «Сантьяго Бернабеу» севильцев со счетом 5:0, в составе гостей играли Марадона и Симеоне, а за окном был 1993 год. Очередного «дворцового переворота» от южан не случилось — «Реал» отправляется на клубный чемпионат мира в ОАЭ в отличном настроении, а «Севилья» возвращается домой зализывать раны и настраиваться на второй круг. Там ей должно быть чуть проще — все выездные матчи с четверкой команд, опережающих их в таблице («Барселона», «Валенсия», «Реал», «Атлетико»), севильцы уже провели.