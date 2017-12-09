Роналду достиг отметки в 500 побед на клубном уровне

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Толкалина с дочерью, Старшенбаум и другие: премьера «Вечеринки»
Биологи рассказали, как обмануть чувство голода
Трое россиян за неделю попросили убежища на Украине
Невероятная роскошь: свадьба в семье олигарха всколыхнула соцсети
Виктор Ан объяснил решение ехать на Олимпиаду не под флагом РФ
Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Ньюкасл Юнайтед1
Лестер1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Боруссия М1
Шальке-040
Футбол. Зарубежный
перерыв
Депортиво1
Леганес0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кальяри2
Сампдория2
Футбол. Зарубежный
22:00
Генгам
Дижон
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Метц
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Труа
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Кан
Футбол. Зарубежный
22:45
Валенсия
Сельта
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Интер
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ3
Лилль1
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал5
Севилья0
Футбол. Зарубежный
18:00
Олимпик Д1
Ворскла4
Футбол. Зарубежный
18:00
Хаддерсфилд2
Брайтон & Хоув0
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас2
Борнмут2
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли1
Уотфорд0
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур5
Стоук Сити1
Футбол. Зарубежный
18:00
Суонси1
Вест Бромвич Альбион0
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг2
Майнц2
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д1
Вердер2
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф0
Бавария1
Футбол. Зарубежный
17:30
Гамбург0
Вольфсбург0
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин3
СКА-Хабаровск1
Футбол. Зарубежный
15:30
Вест Хэм Юнайтед1
Челси0
Футбол. Зарубежный
15:00
Верес2
Карпаты2
Футбол. Зарубежный
15:00
Мариуполь4
Сталь Д2
Футбол. Зарубежный
15:00
Черноморец Од3
Звезда К3
Футбол. Зарубежный
15:00
Хетафе0
Эйбар0
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо М2
Анжи0
Все события
Эксперт: Путин переиграл МОК
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
Загитова продлила серию побед РФ в финалах Гран-при до четырех
Ф. Чудинов выиграл титул WBA International
Образ дня: Кристина Орбакайте в рубашке с вышивкой
«Любить по-русски — это жалеть»: 10 цитат Леонида Броневого
Названа самая пьющая страна Европы
Татуировка американца привела врачей в замешательство
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
"Уникальная встреча": глава МИД Украины о Лаврове
Фоторепортажи
12Самые красивые незвездные биатлонистки сезона
10Виталию Мутко — 59!
20:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Роналду достиг отметки в 500 побед на клубном уровне

В матче 15-го тура испанской Примеры «Реал» принимал «Севилью» и одержал разгромную победу со счётом 5:0.

Источник: Reuters

Нападающий мадридской команды Криштиану Роналду вышел в стартовом составе, оформил дубль и был заменён на 76-й минуте.

32-летний португалец сегодня достиг отметки в 500 побед на клубном уровне. Роналду 301 раз побеждал с «Реалом», 186 раз — с «Манчестер Юнайтед» и 13 — со «Спортингом».

Напомним, на этой неделе Роналду выиграл «Золотой мяч» в пятый раз в карьере (ранее этой награды он удостаивался в 2008, 2013, 2014 и 2016 годах).

Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Гамула жестко прошёлся по МОК и предложил спортсменам объединиться
Тихонов: решение МОК — это вина Мутко на 99%, что сбежал Родченков
Загитова продлила серию побед РФ в финалах Гран-при до четырех
СМИ: «Реал» сделает предложение «Краснодару» по Смолову
Россию обвинили в шпионаже против МОК
«Реал» разгромил «Севилью», у Роналду — дубль
Биатлонистки РФ неудачно выступили в гонке преследования на КМ
Гол Видаля принес «Баварии» победу в матче 15-го тура бундеслиги
Ф. Чудинов выиграл титул WBA International
Новости
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Леди
9 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) Мы бы очень хотели познакомиться с модницами, купившими эти удивительные предметы гардероба
Дети
У Елены Захаровой родилась дочь Популярная актриса стала мамой.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь