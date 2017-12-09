Роналду достиг отметки в 500 побед на клубном уровне

Источник: Reuters

Нападающий мадридской команды Криштиану Роналду вышел в стартовом составе, оформил дубль и был заменён на 76-й минуте.

32-летний португалец сегодня достиг отметки в 500 побед на клубном уровне. Роналду 301 раз побеждал с «Реалом», 186 раз — с «Манчестер Юнайтед» и 13 — со «Спортингом».