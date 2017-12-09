Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Роналду достиг отметки в 500 побед на клубном уровне
В матче 15-го тура испанской Примеры «Реал» принимал «Севилью» и одержал разгромную победу со счётом 5:0.
В матче 15-го тура испанской Примеры «Реал» принимал «Севилью» и одержал разгромную победу со счётом 5:0.
Нападающий мадридской команды Криштиану Роналду вышел в стартовом составе, оформил дубль и был заменён на 76-й минуте.
32-летний португалец сегодня достиг отметки в 500 побед на клубном уровне. Роналду 301 раз побеждал с «Реалом», 186 раз — с «Манчестер Юнайтед» и 13 — со «Спортингом».
Напомним, на этой неделе Роналду выиграл «Золотой мяч» в пятый раз в карьере (ранее этой награды он удостаивался в 2008, 2013, 2014 и 2016 годах).