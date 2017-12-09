Гол и результативная передача Ди Марии помогли ПСЖ обыграть «Лилль»

Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На 28-й минуте Анхель Ди Мария вывел столичную команду вперёд, а в начале второго тайма ассистировал Хавьеру Пасторе. На 86-й минуте форвард «Лилля» Анвар Эль-Гази отыграл один мяч, но последнее слово было за парижанами — на 93-й минуте забил Килиан Мбаппе.