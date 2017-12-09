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20:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол и результативная передача Ди Марии помогли ПСЖ обыграть «Лилль»

«ПСЖ» одержал победу над «Лиллем» в матче 17-го тура французской Лиги 1.

Источник: Reuters

Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На 28-й минуте Анхель Ди Мария вывел столичную команду вперёд, а в начале второго тайма ассистировал Хавьеру Пасторе. На 86-й минуте форвард «Лилля» Анвар Эль-Гази отыграл один мяч, но последнее слово было за парижанами — на 93-й минуте забил Килиан Мбаппе.

«ПСЖ» набрал 44 очка и занимает первое место в турнирной таблице французского чемпионата. «Лилль» (18) располагается на 17-й позиции.

ПСЖ 3:1
Первый тайм: 1:0
Лилль
9.12.2017, 19:00 основной раунд: 17-й тур Parc des Princes
Главные тренеры
Эмери Унаи Марсело Бьельса
Голы
28′ Анхель Ди Мария 11
49′ Хавьер Пасторе 27
90+3′ Кильян Мбаппе 29
7 Анвар Эль-Гази 86′
Составы
Альфонс Ареола 16
Преснель Кимпембе 3
Маркиньюс 5
Юри Берчиче 17
75′ Дани Алвес 32
66′ Марко Верратти 6
Эдинсон Кавани 9
Кильян Мбаппе 29
45′ Адриен Рабьо 25
Джовани Ло Сельсо 18
85′ Хавьер Пасторе 27
Кристофер Нкунку 24
70′ Анхель Ди Мария 11
Юлиан Дракслер 23
16 Майк Меньян
2 Кевин Малькюи
3 Хуниор Алонсо
5 Адама Сумаоро
15 Эдгар Ие 90+4′
6 Ибраим Амаду
9 Эсекиэль Понсе
10 Ясин Бензиа 78′
20 Тиагу Майа 85′
33 Бубакари Сумаре
23 Тиагу Мендес 74′
11 Луиз Араужу
19 Николя Пепе 76′
7 Анвар Эль-Гази
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 7
5 Удары в створ 2
4 Угловые 4
14 Фолы 19
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Йохан Амель (Франция)
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