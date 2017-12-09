Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Гол и результативная передача Ди Марии помогли ПСЖ обыграть «Лилль»
«ПСЖ» одержал победу над «Лиллем» в матче 17-го тура французской Лиги 1.
«ПСЖ» одержал победу над «Лиллем» в матче 17-го тура французской Лиги 1.
Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
На 28-й минуте Анхель Ди Мария вывел столичную команду вперёд, а в начале второго тайма ассистировал Хавьеру Пасторе. На 86-й минуте форвард «Лилля» Анвар
«ПСЖ» набрал 44 очка и занимает первое место в турнирной таблице французского чемпионата. «Лилль» (18) располагается на 17-й позиции.
|Эмери Унаи
|Марсело Бьельса
|
|
|
|
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|7
|5
|Удары в створ
|2
|4
|Угловые
|4
|14
|Фолы
|19
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Йохан Амель (Франция)