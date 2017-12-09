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20:27 (мск), источник: Р-Спорт

Гол Видаля принес «Баварии» победу над «Айнтрахтом» в матче 15-го тура бундеслиги

МОСКВА, 9 дек — Р-Спорт. Футболисты мюнхенской «Баварии» нанесли гостевое поражение франкфуртскому «Айнтрахту» в матче 15-го тура чемпионата Германии.

Источник: AP 2017

Встреча, состоявшаяся в субботу во Франкфурте-на-Майне, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в игре на 20-й минуте забил Артуро Видаль.

«Бавария» с 35 очками возглавляет турнирную таблицу бундеслиги, опережая на 8 баллов ближайшего преследователя — «Лейпциг». «Айнтрахт» с 22 очками занимает девятую позицию.

Результаты других матчей тура:

«Боруссия» (Дортмунд) — «Вердер» — 1:2,

«Гамбург» — «Вольфсбург» — 0:0,

«Лейпциг» — «Майнц» — 2:2.

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