9 декабря Василий Ломаченко проведёт защиту титула WBO в 1-м лёгком весе против суперчемпиона мира WBA в 1-м полулёгком — Гильермо Ригондо.
Гол Видаля принес «Баварии» победу над «Айнтрахтом» в матче 15-го тура бундеслиги
МОСКВА, 9 дек —
МОСКВА, 9 дек —
Встреча, состоявшаяся в субботу во
«Бавария» с 35 очками возглавляет турнирную таблицу бундеслиги, опережая на 8 баллов ближайшего преследователя — «Лейпциг». «Айнтрахт» с 22 очками занимает девятую позицию.
Результаты других матчей тура:
«Боруссия» (Дортмунд) — «Вердер» — 1:2,
«Гамбург» — «Вольфсбург» — 0:0,
«Лейпциг» — «Майнц» — 2:2.