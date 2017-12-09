«Тоттенхэм» разгромил «Сток Сити», Кейн оформил дубль

Впервые мяч побывал в сетке ворот гостей на 21-й минуте — автогол был записан на Райана Шоукросса. На 53-й минуте отличился Сон Хын Мин, а минуту спустя Гарри Кейн. На 65-й минуте Кейн оформил дубль, а пятый мяч «шпор» на 74-й минуте забил Кристиан Эриксен. «Гончары» сумели размочить счёт на 80-й минуте — за автогол реабилитировался Шоукросс.
Что касается других матчей тура, то «Суонси Сити» обыграл «Вест Бромвич Альбион» (1:0), благодаря чему сумел покинуть последнее место в таблице, на которое опустился «Кристал Пэлас», сыгравший вничью с «Борнмутом» (2:2), «Бёрнли» выиграл у «Уотфорда» (1:0), а «Хаддерсфилд Таун» оказался сильнее «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:0).