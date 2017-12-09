«Тоттенхэм» разгромил «Сток Сити», Кейн оформил дубль

Впервые мяч побывал в сетке ворот гостей на 21-й минуте — автогол был записан на Райана Шоукросса. На 53-й минуте отличился Сон Хын Мин, а минуту спустя Гарри Кейн. На 65-й минуте Кейн оформил дубль, а пятый мяч «шпор» на 74-й минуте забил Кристиан Эриксен. «Гончары» сумели размочить счёт на 80-й минуте — за автогол реабилитировался Шоукросс.