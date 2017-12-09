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20:17 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тоттенхэм» разгромил «Сток Сити», Кейн оформил дубль

В матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» на своём поле разгромил со счётом 5:1 «Сток Сити», прервав серию из четырёх матчей без побед в АПЛ.

Источник: Reuters

Впервые мяч побывал в сетке ворот гостей на 21-й минуте — автогол был записан на Райана Шоукросса. На 53-й минуте отличился Сон Хын Мин, а минуту спустя Гарри Кейн. На 65-й минуте Кейн оформил дубль, а пятый мяч «шпор» на 74-й минуте забил Кристиан Эриксен. «Гончары» сумели размочить счёт на 80-й минуте — за автогол реабилитировался Шоукросс.

Что касается других матчей тура, то «Суонси Сити» обыграл «Вест Бромвич Альбион» (1:0), благодаря чему сумел покинуть последнее место в таблице, на которое опустился «Кристал Пэлас», сыгравший вничью с «Борнмутом» (2:2), «Бёрнли» выиграл у «Уотфорда» (1:0), а «Хаддерсфилд Таун» оказался сильнее «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:0).

Тоттенхэм Хотспур 5:1
Первый тайм: 1:0
Стоук Сити
9.12.2017, 18:00 основной раунд: 16-й тур Wembley
Главные тренеры
Маурисио Покеттино Марк Хьюз
Голы
21′ Райан Шоукросс 17
53′ Сон Хын Мин (Д. Алли) 7
54′ Харри Кейн (Б. Дэйвис) 10
65′ Харри Кейн 10
74′ Кристиан Эриксен (Сон Хын Мин) 23
17 Райан Шоукросс (Д. Флетчер) 80′
Составы
Юго Ллорис 1
Киран Триппьер 2
Ян Фертонген 5
Бен Дэйвис 33
Эрик Дайер 15
66′ Мусса Дембеле 19
Кристиан Эриксен 23
Харри Кейн 10
67′ Деле Алли 20
Эрик Ламела 11
78′ Харри Уинкс 29
Мусса Сиссоко 17
86′ Сон Хын Мин 7
Фернандо Льоренте 18
1 Джек Батленд
3 Эрик Питерс
5 Кевин Виммер
6 Курт Зума
17 Райан Шоукросс
24 Даррен Флетчер
10 Эрик-Максим Шупо-Мотинг
18 Маме Бирам Диуф
42 Томас Эдвардс 70′
25 Питер Крауч
4 Джо Аллен 80′
14 Ибрахим Афеллай
22 Джердан Шачири 76′
20 Джефф Кэмерон
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 4
11 Удары в створ 3
12 Угловые 6
12 Фолы 9
7 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Роджер Ист (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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