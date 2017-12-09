Футболисты «Пачуки» вышли в полуфинал клубного чемпионата мира

В основное время встречи, прошедшей в субботу в ОАЭ, голов забито не было. В дополнительное время гол Виктора Гузмана на 112-й минуте принес «Пачуке» победу — 1:0. У «Видада» на 69-й минуте за вторую желтую карточку был удален Брахим Накаш.