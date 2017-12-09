9 декабря Василий Ломаченко проведёт защиту титула WBO в 1-м лёгком весе против суперчемпиона мира WBA в 1-м полулёгком — Гильермо Ригондо.
Футболисты «Пачуки» вышли в полуфинал клубного чемпионата мира
МОСКВА, 9 дек —
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
МОСКВА, 9 дек —
В основное время встречи, прошедшей в субботу в ОАЭ, голов забито не было. В дополнительное время гол Виктора Гузмана на 112-й минуте принес «Пачуке» победу — 1:0. У «Видада» на 69-й минуте за вторую желтую карточку был удален Брахим Накаш.
«Пачука» 12 декабря в полуфинале встретится с бразильским «Гремио».