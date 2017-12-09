Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Мадридский «Реал» играет с «Севильей» (видеотрансляция)
Команда Зинедина Зидана в рамках 15-го тура чемпионата Испании принимает «Севилью».
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Команда Зинедина Зидана в рамках 15-го тура чемпионата Испании принимает «Севилью».
У мадридского «Реала» и «Севильи» одинаковое количество очков в таблице испанского чемпионата — 28.
Матч проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу».