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18:04 (мск)

Мадридский «Реал» играет с «Севильей» (видеотрансляция)

Команда Зинедина Зидана в рамках 15-го тура чемпионата Испании принимает «Севилью».

У мадридского «Реала» и «Севильи» одинаковое количество очков в таблице испанского чемпионата — 28.

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Матч проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

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