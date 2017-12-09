«Вест Хэм» одержал первую победу под руководством Мойеса в матче с «Челси»

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая на «Олимпийском стадионе» в Лондоне, завершилась со счётом 1:0 в пользу «молотобойцев», одержавших первую победу под руководством Дэвида Мойеса.

Единственный гол в этом матче был забит на 6-й минуте, когда точным ударом отметился Марко Арнаутович.

«Вест Хэм» одержал первую победу в АПЛ с конца сентября — безвыигрышная серия лондонцев составляла восемь матчей.