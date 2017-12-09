Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
«Вест Хэм» одержал первую победу под руководством Мойеса в матче с «Челси»
В матче 16-го тура английской
В матче 16-го тура английской
Встреча, прошедшая на «Олимпийском стадионе» в Лондоне, завершилась со счётом 1:0 в пользу «молотобойцев», одержавших первую победу под руководством Дэвида Мойеса.
Единственный гол в этом матче был забит на 6-й минуте, когда точным ударом отметился Марко Арнаутович.
«Вест Хэм» одержал первую победу в АПЛ с конца сентября — безвыигрышная серия лондонцев составляла восемь матчей.
В таблице английского чемпионата «Вест Хэм» (13 очков) располагается на 18-й строчке, а «Челси» (32) занимает третье место.
|Вест Хэм Юнайтед
|
1:0
Первый тайм: 1:0
|Челси
|Дэвид Мойес
|Антонио Конте
|
|
|
|
|6
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Удары (всего)
|19
|2
|Удары в створ
|2
|4
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Энтони Тэйлор (Англия)