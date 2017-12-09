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18:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Вест Хэм» одержал первую победу под руководством Мойеса в матче с «Челси»

В матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Челси» потерпел поражение от «Вест Хэм Юнайтед».

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая на «Олимпийском стадионе» в Лондоне, завершилась со счётом 1:0 в пользу «молотобойцев», одержавших первую победу под руководством Дэвида Мойеса.

Единственный гол в этом матче был забит на 6-й минуте, когда точным ударом отметился Марко Арнаутович.

«Вест Хэм» одержал первую победу в АПЛ с конца сентября — безвыигрышная серия лондонцев составляла восемь матчей.

В таблице английского чемпионата «Вест Хэм» (13 очков) располагается на 18-й строчке, а «Челси» (32) занимает третье место.

Вест Хэм Юнайтед 1:0
Первый тайм: 1:0
Челси
9.12.2017, 15:30 основной раунд: 16-й тур London Stadium
Главные тренеры
Дэвид Мойес Антонио Конте
Голы
6′ Марко Арнаутович (М. Ланцини) 7
Составы
58′ Сан Мигель дель Кастильо Адриан 13
67′ Уинстон Рид 2
68′ Аарон Крессуэлл 3
Пабло Сабалета 5
Анджело Огбонна 21
87′ Артур Масуаку 26
Мануэль Ланцини 10
70′ Педро Обианг 14
Марк Нобл 16
7′ 69′ Марко Арнаутович 7
Диафра Сако 15
79′ Майкл Антонио 30
Андре Айю 20
13 Тибо Куртуа
24 Гэри Кэйхилл
27 Андреас Кристенсен
28 Сесар Аспиликуэта
4 Сеск Фабрегас
7 Н`Голо Канте
9 Альваро Мората
10 Эден Азар
3 Маркос Алонсо 55′ 18′
15 Виктор Мозес
21 Давиде Дзаппакоста 64′
22 Виллиан
14 Темуе Бакайоко 45′
11 Родригес Педро
Статистика
6 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Удары (всего) 19
2 Удары в створ 2
4 Угловые 3
10 Фолы 10
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Энтони Тэйлор (Англия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
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