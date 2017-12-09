«Астана» погасит долги перед игроками и тренерским штабом

В ближайшее время будут погашены задолженности перед футболистами и тренерским штабом «Астаны», сообщает пресс-служба столичного клуба.

«Распоряжением председателя правления АО «Самрук-Казына» Умирзака Естаевича Шукеева в ближайшее время будут выделены материальные средства для погашения задолженности по премиальным выплатам перед футболистами и тренерским штабом столичной команды.

Таким образом, перед игроками четырехкратных чемпионов Казахстана будут закрыты все долги по выплатам премий за победы в матчах чемпионата, а также бонус за победу в премьер-лиге, — говорится в сообщении.

Напомним, в минувшем сезоне «Астана» в четвертый раз подряд выиграла чемпионат Казахстана, что стало новым рекордом за 26-летнюю историю турнира.