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15:55 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» погасит долги перед игроками и тренерским штабом

В минувшем сезоне столичный клуб в четвертый раз подряд выиграла чемпионат Казахстана.

В ближайшее время будут погашены задолженности перед футболистами и тренерским штабом «Астаны», сообщает пресс-служба столичного клуба.

«Распоряжением председателя правления АО «Самрук-Казына» Умирзака Естаевича Шукеева в ближайшее время будут выделены материальные средства для погашения задолженности по премиальным выплатам перед футболистами и тренерским штабом столичной команды.

Таким образом, перед игроками четырехкратных чемпионов Казахстана будут закрыты все долги по выплатам премий за победы в матчах чемпионата, а также бонус за победу в премьер-лиге, — говорится в сообщении.

Напомним, в минувшем сезоне «Астана» в четвертый раз подряд выиграла чемпионат Казахстана, что стало новым рекордом за 26-летнюю историю турнира.

Также столичный клуб впервые в истории вышел в плей-офф Лиги Европы. О том, сколько заработала «Астана» в этом сезоне еврокубков, можно прочитать здесь.

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