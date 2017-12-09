Бюджет «Актобе» в следующем сезоне должен составить два миллиарда тенге

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Толкалина с дочерью, Старшенбаум и другие: премьера «Вечеринки»
Названа самая пьющая страна Европы
Какие имена будут в тренде в 2018 году
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у чиновников
Виктор Ан объяснил решение ехать на Олимпиаду не под флагом РФ
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Рубин0
СКА-Хабаровск0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вест Хэм Юнайтед1
Челси0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Мариуполь4
Сталь Д2
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Майнц
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д
Вердер
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Бавария
Футбол. Зарубежный
17:30
Гамбург
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
18:00
Олимпик Д
Ворскла
Футбол. Зарубежный
18:00
Хаддерсфилд
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур
Стоук Сити
Футбол. Зарубежный
18:00
Суонси
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал
Севилья
Футбол. Зарубежный
15:00
Верес2
Карпаты2
Футбол. Зарубежный
15:00
Черноморец Од3
Звезда К3
Футбол. Зарубежный
15:00
Хетафе0
Эйбар0
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ
Лилль
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо М2
Анжи0
Футбол. Зарубежный
20:00
Кальяри
Сампдория
Футбол. Зарубежный
20:30
Ньюкасл Юнайтед
Лестер
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия М
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
20:30
Депортиво
Леганес
Футбол. Зарубежный
22:00
Генгам
Дижон
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Метц
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Труа
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Кан
Футбол. Зарубежный
22:45
Валенсия
Сельта
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Интер
Все события
Bild: Русские отвечают НАТО "Черной вдовой"
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
Российские фигуристы-юниоры стали лучшими в Финале Гран-при
ВАДА передаст ФИФА новые сведения о допинге в российском футболе
СМИ: смерть Родченкова приведет к бойкоту ЧМ-2018 в РФ
Спортивный юрист США: МОК совершил ошибку
Названа самая пьющая страна Европы
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Виктор Ан объяснил решение ехать на Олимпиаду не под флагом РФ
Собчак ответила на выдвижение Путина в президенты
Фоторепортажи
12Самые красивые незвездные биатлонистки сезона
7«Зенит» победил «Урал» в матче РФПЛ
15:56 (мск), источник: Sports.kz

Бюджет «Актобе» в следующем сезоне должен составить два миллиарда тенге

Особенный интерес у депутатов областного маслихата при обсуждении трехлетнего проекта бюджета вызвал вопрос выделения средств для «Актобе».

Депутаты опасаются: сколько бы денег ни закладывали заранее, в течение года у клуба возникают новые запросы.
Глава Управления экономики Олжас Смагулов сообщил, что на 2018 год клубу планируют выделить 2 миллиарда тенге..

— Данное финансирование будет сохранено на уровне текущего года. Однако при необходимости, если клуб будет показывать какие-то результаты, то, возможно, в сторону увеличения будет пересмотрено финансирование, — признал Смагулов..

К слову, на 2015 год, согласно официальным данным, футбольному клубу выделили 3,1 миллиарда тенге. А в течение года добавили еще более 700 миллионов. Позже инспекция финконтроля выявила многочисленные нарушения в распределении этих сумм.

Актобе
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Иван Дычко в первом раунде нокаутировал мексиканского «Супермена»
Российские фигуристы-юниоры стали лучшими в Финале Гран-при
ВАДА передаст ФИФА новые сведения о допинге в российском футболе
Ломаченко и Ригондо сойдутся в бою олимпийских чемпионов
Цветков – почти похороны. Как Россия упустила первую медаль КМ
Панарин сделал пять результативных передач в матче с «Девилз»
Комплекс ЦСКА. Забьет ли наконец Промес Акинфееву?
Юрзинов начнет поднимать «Сибирь». Прогнозы на игровой день КХЛ
Новости
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Воздушные тропы. Почему иногда лучше гулять не в парке, а над ним
Леди
9 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) Мы бы очень хотели познакомиться с модницами, купившими эти удивительные предметы гардероба
Дети
У Елены Захаровой родилась дочь Популярная актриса стала мамой.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь