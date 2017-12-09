Бюджет «Актобе» в следующем сезоне должен составить два миллиарда тенге

Депутаты опасаются: сколько бы денег ни закладывали заранее, в течение года у клуба возникают новые запросы.

Глава Управления экономики Олжас Смагулов сообщил, что на 2018 год клубу планируют выделить 2 миллиарда тенге..



— Данное финансирование будет сохранено на уровне текущего года. Однако при необходимости, если клуб будет показывать какие-то результаты, то, возможно, в сторону увеличения будет пересмотрено финансирование, — признал Смагулов..



К слову, на 2015 год, согласно официальным данным, футбольному клубу выделили 3,1 миллиарда тенге. А в течение года добавили еще более 700 миллионов. Позже инспекция финконтроля выявила многочисленные нарушения в распределении этих сумм.