Моуринью против Гвардиолы: главное в Европе в уик-энд

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АНГЛИЯ

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ДЛЯ МОУРИНЬЮ

Главное футбольное событие выходных состоится в «Театре мечты», где дают драму с участием главных действующих английского сезона — «Манчестер Юнайтед» в качестве единственного серьезного конкурента «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионство принимает на своем поле лидера сезона и имеет реальный шанс прервать беспроигрышную серию команды Хосепа Гвардиолы.

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Эта встреча станет для Жозе Моуринью и его футболистов определяющей. Если победить «горожан» не удастся, отыграть 8-очковое отставание будет крайне затруднительно, особенно если учесть, что «Сити» идет практически без потерь и забивает в среднем чуть больше трех мячей за матч.

А за пару часов до манкунианского дерби состоится дерби мерсисайдское — лицом к лицу в 227 раз в истории сойдутся «Ливерпуль» и «Эвертон». Подопечные Юргена Клоппа набрали отличную форму, выиграли пять из шести последних матчей АПЛ (причем все с разгромным счетом) и закрепились на четвертой строчке турнирной таблицы, а посреди недели уничтожили в рамках Лиги чемпионов московский «Спартак» (7:0).

«Ириски», в свою очередь, завалили старт сезона и лишились своего наставника — голландского специалиста Рональда Кумана. На верность этого решения указывает статистика — с тех пор «Эвертон» три матча из шести, потерпев всего два гостевых поражения. Более того, в последних двух турах подопечные Сэма Эллардайса не пропустили ни разу, одержав две победы с общей разницей мячей 6−0.

ИСПАНИЯ

«РЕАЛ» В ПОГОНЕ ЗА «БАРСЕЛОНОЙ»

Мадридский «Реал» и «Севилья» подошли к очному противостоянию не в самой боевой готовности. «Сливочные» в шести последних турах чемпионата Испании допустили три осечки, да еще и неоднозначно провели матч Лиги чемпионов против «Боруссии» (3:2). «Севилья» также, несмотря на три победы подряд на внутренней арене, не может похвастать стабильностью. И пусть в Словении испанцы, зная о том, как играет «Спартак» в Ливерпуле, не прикладывали особых усилий для победы, сама по себе ничья с «Марибором» (1:1) оставляет множество вопросов.

ИТАЛИЯ

ТЕСТ НА ЗРЕЛОСТЬ ДЛЯ СПАЛЛЕТТИ

Итальянский чемпионат в нынешнем сезоне дарит футбольным болельщикам как никогда много интриг и событий — впервые за последние годы туринский «Ювентус» не является абсолютным и безальтернативным гегемоном на внутренней арене. «Старая синьора» в прошлом туре нанесла «Наполи» первое поражение в сезоне (1:0) и теперь готовится принять лидера Серии А «Интер».