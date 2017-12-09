Дерби Манчестера находится под угрозой срыва из-за непогоды

Отмечается, что британские синоптики прогнозируют усиление снегопада, который обрушился на Манчестер. Дерби Манчестера состоится 10 декабря, начало — 19:30 мск. Также сообщается, что на арене «Олд Траффорд» работает подогрев, но холодная погода может привести к образованию льда на трибунах. Руководство «Манчестер Юнайтед» проведет переговоры с экспертами и может принять решение о переносе матча.