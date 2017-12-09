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11:17 (мск), источник: ТАСС

Дерби Манчестера находится под угрозой срыва из-за непогоды

ТАСС, 9 декабря. Матч 16-го тура чемпионата Англии по футболу между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» может быть перенесен из-за непогоды. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на британское издание Daily Mirror.

Источник: Reuters

Отмечается, что британские синоптики прогнозируют усиление снегопада, который обрушился на Манчестер. Дерби Манчестера состоится 10 декабря, начало — 19:30 мск. Также сообщается, что на арене «Олд Траффорд» работает подогрев, но холодная погода может привести к образованию льда на трибунах. Руководство «Манчестер Юнайтед» проведет переговоры с экспертами и может принять решение о переносе матча.

«Манчестер Юнайтед» идет на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от «Манчестер Сити» на восемь очков.

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