Манчестерское дерби может не состояться из-за снегопада

Причиной стал сильный снегопад, обрушившийся на Манчестер. Температура воздуха остается отрицательной. На поле «Олд Траффорд» работает подогрев, однако холод может привести к образованию льда на трибунах. Руководство «МЮ» проведет переговоры с экспертами и может принять решение о переносе матча.