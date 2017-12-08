Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Манчестерское дерби может не состояться из-за снегопада
Матч 16-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» может не состояться в назначенный срок.
Матч 16-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» может не состояться в назначенный срок.
Причиной стал сильный снегопад, обрушившийся на Манчестер. Температура воздуха остается отрицательной. На поле «Олд Траффорд» работает подогрев, однако холод может привести к образованию льда на трибунах. Руководство «МЮ» проведет переговоры с экспертами и может принять решение о переносе матча.
Матч «МЮ» — «Ман Сити» должен состояться 10 декабря, начало игры запланировано на 19.30 по московскому времени.