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20:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дзенга возглавил «Кротоне»

На пост главного тренера «Кротоне» назначен Вальтер Дзенга, сообщает официальный сайт клуба.

Источник: Reuters

Напомним, что ранее 47-летний специалист работал с такими командами, как «Сампдория» и «Вулверхэмптон».

Подробности сделки на данный момент не разглашаются. Помощником Дзенги будет Бенито Карбоне. На данный момент команда занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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