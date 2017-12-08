Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Дзенга возглавил «Кротоне»
На пост главного тренера «Кротоне» назначен Вальтер Дзенга, сообщает официальный сайт клуба.
На пост главного тренера «Кротоне» назначен Вальтер Дзенга, сообщает официальный сайт клуба.
Напомним, что ранее 47-летний специалист работал с такими командами, как «Сампдория» и «Вулверхэмптон».
Подробности сделки на данный момент не разглашаются. Помощником Дзенги будет Бенито Карбоне. На данный момент команда занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.