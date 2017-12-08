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19:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Реал» не победит «Севилью», «Барселона» утопит «желтую субмарину»

«СЭ» анонсирует матчи пятнадцатого тура ла лиги и дает на них свой прогноз.

Источник: Спорт-Экспресс

«СЕВИЛЬЯ» УВЕЗЕТ ИЗ МАДРИДА ОЧКИ

На «Сантьяго Бернабеу» в декабре что ни матч — конфетка. С класико, назначенным на 23-е число, ничто, конечно, не сравнится, но завтрашняя игра «сливочных» с «Севильей», как минимум, заслуживает пристального внимания. Обе команды на неделе схожим образом оформили выходы в 1/8 финала ЛЧ: со второго места в группе, пропустив вперед представителя АПЛ — «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», соответственно. Интрига матча в том, что в чемпионате Испании мадридцы и севильцы идут шаг в шаг, набрав в 14 турах по 28 очков, так что у гостей в субботу соблазн подвинуть действующего чемпиона с четвертого места в таблице будет велик.

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Хозяевам придется поломать голову над обороной — из-за перебора карточек и дисквалификации встречу пропустят Рамос, Карвахаль и Каземиру. Учитывая набравшего форму Бен Йеддера (6 голов в 7 последних матчах по всех турнирах) и Нолито (3 передачи в 2 играх) это может стать проблемой. Впрочем, для «Реала» сейчас важнее, чтобы проблемой вновь, как и в половине игр этого сезона, не стало «королевское» нападение: у Роналду 9 голов в Лиге чемпионов и уже 5 «Золотых мячей», но в ла лиге он забил лишь дважды — как и Карим Бензема. Завтра «Реалу», скорее всего, не помогут ни Бэйл (валлиец поправился, но, рисковать им или нет, решит Зидан), ни Асенсио (травма бедра), так что французу и португальцу придется выкручиваться самим.

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«ВИЛЬЯРРЕАЛ» ПОСТРАДАЕТ ЗА «СЕЛЬТУ» С «ВАЛЕНСИЕЙ»

Сине-гранатовые потеряли очки в двух турах подряд (1:1 с «Валенсией» и 2:2 с «Сельтой»), поэтому в Вильярреале стоит ждать худшего для хозяев сценария — досада должна подстегнуть каталонцев к уверенной победе. «Барса» легко вышла из лигочемпионской группы с первого места, а «желтая подводная лодка» не без проблем (2 ничьи, 1 поражение в 6 играх), но все же преодолела групповой этап ЛЕ. В последних трех играх в чемпионате «Вильярреал» набрал всего одно очко, поэтому хозяева, особенно, Седрик Бакамбу (9 голов в текущей ла лиге), будут стараться изо всех сил — но силы эти будут неравны.

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Гораздо хуже всех очковых потерь то, что «Барса» на два месяца осталась без лучшего своего защитника — Самюэль Юмтити получил травму в игре против «Сельты» и не сможет помочь сине-гранатовым в Мадриде через две недели. Зато к этому моменту может поправиться другой француз — самый дорогой игрок в истории каталонцев Усман Дембеле уже приступил к тренировкам в общей группе. Понемногу также возвращаются в строй Маскерано, Иньеста, у которого было диагностировано мышечное переутомление, и — здесь должны быть длительные аплодисменты — Рафинья. Младший из братьев Алькантара сегодня появился на тренировке восемь месяцев спустя после тяжелой травмы колена.

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НА «МЕСТАЛЬЕ» СОЙДУТСЯ ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ-ИСПАНЦЫ

К 15-му туру определились главные претенденты на Трофей Сарры — приз лучшему испанскому нападающему ла лиги, названный в честь Тельмо Сарры, легендарного бомбардира «Атлетика» из Бильбао в 40-е — 50-е годы (251 гол в 277 матчах чемпионата Испании). Субботние соперники, Родриго и Яго Аспас (прошлогодний обладатель Трофея Сарры с 19 голами), имеют в своем активе по 8 забитых мячей и останавливаться не собираются — ведь итоговый список игроков «Красной Фурии» еще не утвержден, а попасть в Россию хочется каждому.

«Сельта» неделю назад отняла на «Камп Ноу» очки у «Барселоны», а вот «Валенсия» потерпела первое поражение в сезоне, уступив в гостях «Хетафе». «Летучие мыши» пожаловались на плохой газон на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес», который мешал им летать, расправив крылья, так что на «Месталье» они будут стараться сладким сиропом новой победы запить эту горечь. «Кельты», с одной стороны, должны испытывать небывалый эмоциональный подъем, успешно сыграв против сине-гранатовых, а с другой — как правило, команды второго эшелона отдают все силы на матчи против грандов, редко оставляя что-то на следующий матч. Команда из Виго попробует опровергнуть это утверждение, но валенсийцы не должны оступиться второй раз подряд.

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8 декабря, пятница
23.00. АЛАВЕС — ЛАС ПАЛЬМАС. Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 2.31 — Н 3.29 — П2 3.20.

9 декабря, суббота
15.00. ХЕТАФЕ — ЭЙБАР. Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 2.02 — Н 3.36 — П2 3.88
18.15. РЕАЛ — СЕВИЛЬЯ. Прогноз «СЭ» — 2:2. Прогноз WinLine — П1 1.32 — Н 5.87 — П2 7.71
20.30. ДЕПОРТИВО — ЛЕГАНЕС. Прогноз «СЭ» — 2:2. Прогноз WinLine — П1 2.35 — Н 3.18 — П2 3.22
22.45. ВАЛЕНСИЯ — СЕЛЬТА. Прогноз «СЭ» — 3:1. Прогноз WinLine — П1 1.69 — Н 4.10 — П2 4.64.

10 декабря, воскресенье
14.00. РЕАЛ СОСЬЕДАД — МАЛАГА. Прогноз «СЭ» — 2:0. Прогноз WinLine — П1 1.47 — Н 4.20 — П2 5.70
18.15. БЕТИС — АТЛЕТИКО. Прогноз «СЭ» — 1:3. Прогноз WinLine — П1 4.60 — Н 3.66 — П2 1.70
20.30. ЛЕВАНТЕ — АТЛЕТИК. Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 3.24 — Н 3.18 — П2 2.19
22.45. ВИЛЬЯРРЕАЛ — БАРСЕЛОНА. Прогноз «СЭ» — 1:3. Прогноз WinLine — П1 5.24 — Н 4.25 — П2 1.53.

11 декабря, понедельник
23.00. ЭСПАНЬОЛ — ЖИРОНА. Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 1.97 — Н 3.35 — П2 3.66.

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