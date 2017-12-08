«Реал» не победит «Севилью», «Барселона» утопит «желтую субмарину»
«СЭ» анонсирует матчи пятнадцатого тура ла лиги и дает на них свой прогноз.
«СЭ» анонсирует матчи пятнадцатого тура ла лиги и дает на них свой прогноз.
«СЕВИЛЬЯ» УВЕЗЕТ ИЗ МАДРИДА ОЧКИ
На «Сантьяго Бернабеу» в декабре что ни матч — конфетка. С класико, назначенным на 23-е число, ничто, конечно, не сравнится, но завтрашняя игра «сливочных» с «Севильей», как минимум, заслуживает пристального внимания. Обе команды на неделе схожим образом оформили выходы в 1/8 финала ЛЧ: со второго места в группе, пропустив вперед представителя АПЛ — «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», соответственно. Интрига матча в том, что в чемпионате Испании мадридцы и севильцы идут шаг в шаг, набрав в 14 турах по 28 очков, так что у гостей в субботу соблазн подвинуть действующего чемпиона с четвертого места в таблице будет велик.
Хозяевам придется поломать голову над обороной —
«ВИЛЬЯРРЕАЛ» ПОСТРАДАЕТ ЗА «СЕЛЬТУ» С «ВАЛЕНСИЕЙ»
Гораздо хуже всех очковых потерь то, что «Барса» на два месяца осталась без лучшего своего защитника — Самюэль Юмтити получил травму в игре против «Сельты» и не сможет помочь
НА «МЕСТАЛЬЕ» СОЙДУТСЯ ЛУЧШИЕ
К 15-му туру определились главные претенденты на Трофей Сарры — приз лучшему испанскому нападающему ла лиги, названный в честь Тельмо Сарры, легендарного бомбардира «Атлетика» из Бильбао в 40-е — 50-е годы (251 гол в 277 матчах чемпионата Испании). Субботние соперники, Родриго и Яго Аспас (прошлогодний обладатель Трофея Сарры с 19 голами), имеют в своем активе по 8 забитых мячей и останавливаться не собираются — ведь итоговый список игроков «Красной Фурии» еще не утвержден, а попасть в Россию хочется каждому.
«Сельта» неделю назад отняла на «Камп Ноу» очки у «Барселоны», а вот «Валенсия» потерпела первое поражение в сезоне, уступив в гостях «Хетафе». «Летучие мыши» пожаловались на плохой газон на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес», который мешал им летать, расправив крылья, так что на «Месталье» они будут стараться сладким сиропом новой победы запить эту горечь. «Кельты», с одной стороны, должны испытывать небывалый эмоциональный подъем, успешно сыграв против
8 декабря, пятница
23.00. АЛАВЕС — ЛАС ПАЛЬМАС. Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 2.31 — Н 3.29 — П2 3.20.
9 декабря, суббота
15.00. ХЕТАФЕ — ЭЙБАР. Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 2.02 — Н 3.36 — П2 3.88
18.15. РЕАЛ — СЕВИЛЬЯ. Прогноз «СЭ» — 2:2. Прогноз WinLine — П1 1.32 — Н 5.87 — П2 7.71
20.30. ДЕПОРТИВО — ЛЕГАНЕС. Прогноз «СЭ» — 2:2. Прогноз WinLine — П1 2.35 — Н 3.18 — П2 3.22
22.45. ВАЛЕНСИЯ — СЕЛЬТА. Прогноз «СЭ» — 3:1. Прогноз WinLine — П1 1.69 — Н 4.10 — П2 4.64.
10 декабря, воскресенье
14.00. РЕАЛ СОСЬЕДАД — МАЛАГА. Прогноз «СЭ» — 2:0. Прогноз WinLine — П1 1.47 — Н 4.20 — П2 5.70
18.15. БЕТИС — АТЛЕТИКО. Прогноз «СЭ» — 1:3. Прогноз WinLine — П1 4.60 — Н 3.66 — П2 1.70
20.30. ЛЕВАНТЕ — АТЛЕТИК. Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 3.24 — Н 3.18 — П2 2.19
22.45. ВИЛЬЯРРЕАЛ — БАРСЕЛОНА. Прогноз «СЭ» — 1:3. Прогноз WinLine — П1 5.24 — Н 4.25 — П2 1.53.
11 декабря, понедельник
23.00. ЭСПАНЬОЛ — ЖИРОНА. Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 1.97 — Н 3.35 — П2 3.66.