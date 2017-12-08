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18:35 (мск), источник: Sports.kz

Долги перед игроками и тренерами «Астаны» будут погашены в ближайшее время

Пресс-служба футбольного клуба «Астана» сообщает, что распоряжением председателя правления АО «Самрук-Казына» Умирзака Естаевича Шукеева в ближайшее время будут выделены материальные средства для погашения задолженности по премиальным выплатам перед футболистами и тренерским штабом столичной команды.

Источник: Reuters

Таким образом, перед игроками четырехкратных чемпионов Казахстана будут закрыты все долги по выплатам премий за победы в матчах чемпионата, а также бонус за победу в Премьер-Лиге.

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