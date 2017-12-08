Моуринью против Гвардиолы и еще 3 противостояния, которые нельзя пропустить

Источник: Советский спорт

АПЛ. «МЮ» — «Ман Сити».

После разминки в Лиге чемпионов лидеры АПЛ встретятся между собой. За «Юнайтед» говорит лишний день отдыха, за «Сити» — игра полурезервным составом в Харькове. Матч пройдет на «Старом Траффорде» и велик соблазн сказать, что в этом преимущество команды Моуринью, ведь дома она набрала 21 очко в 7 играх. Но у Гвардиолы есть свой аргумент — аналогичный показатель, только на выезде.

Футбол Англия 2017/2018 Тур 16, 10.12.2017, 19:30 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити -

У «МЮ» не сыграет Погба. И это, конечно, проблема. Но не для Жозе. Для него не существует незаменимых игроков. Во второй части прошлого и на старте нынешнего сезона невозможно было представить игру «МЮ» без Мхитаряна. А сейчас — Генриху вновь нужно биться за место в основе.

Предстоящее дерби Манчестера имеет колоссальное значение для мирового футбола. В прошлом сезоне все было не настолько серьезно. Команды не боролись за чемпионство. А Моуринью и Гвардиола потратили год на адаптацию. Тяжелее пришлось Пепу. Он пережил настоящую ломку. Но своим взглядам не изменил. Ну, а сейчас это, как «Реал» — «Барселона» в свое время, когда их тренировали Жозе и Пеп. Это война двух футбольных мировоззрений. Двух гигантов футбольной мысли.

Футбол Испания 2017/2018 Тур 15, 9.12.2017, 18:15 Реал - Севилья -

Примера. «Реал» — «Севилья».

Участники 1/8 Лиги чемпионов сыграют на «Бернабеу». «Реалу» сейчас не до шуток. К проблемам игровым добавились еще кадровые. Из-за дисквалификаций игру пропустят Рамос, Карвахаль и Каземиро, по причине травмы — Варан. «Реал» и без того неприлично много пропускает. Что будет без целой группы ключевых игроков обороны — непонятно. Вся надежда на атаку. Если Роналду начнет также усердно забивать, как в Лиге чемпионов, может, все и обойдется.

Футбол Италия 2017/2018 Тур 16, 9.12.2017, 22:45 Ювентус - Интер -

Серия А. «Ювентус» — «Интер».

Обыграв в предыдущем туре недавнего лидера «Наполи», «Ювентус» готовится к тому, чтобы приструнить «Интер». Давненько туринцы не подходили к игре с миланцами в роли догоняющих. Впрочем, матч в Неаполе показал, что именно «старая синьора» фаворит № 1 в борьбе за скудетто. Сломав футбол Сарри, Аллегри сделал ставку на надежную игру в защите. И не прогадал.

С «Интером» точно не сыграет Буффон и, возможно, Пьянич с Дибалой. Но «Юве» давно приучил нас к тому, что для него последние лет 6 не существует преград по пути к чемпионству. И большие матчи туринцы играют лучше всех в Италии. Спаллетти об этом знает как никто другой.

Эредивизи. «Аякс» — ПСВ.