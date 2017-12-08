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16:28 (мск), источник: Советский спорт

«Я — лучший игрок в истории». Роналду продолжает удивлять своей скромностью

Форвард мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду дал интервью еженедельнику France Football.

Источник: Советский спорт

Накануне 32-летний нападающий выиграл свой 5-й «Золотой мяч», опередив Лионеля Месси («Барселона») и Неймара («ПСЖ»).

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— Я — лучший игрок в истории футбола, — говорит Роналду. — Уважаю чужое мнение, но я никогда не видел игрока, который был лучше и сильнее. Ни один футболист не в состоянии делать то, что делаю я. У меня отличная скорость, мощь, я хорошо играю обеими ногами и головой. Я много забиваю, чем помогаю всей команде. Да, есть болельщики, которые отдают предпочтение Лионелю Месси или Неймару, но я повторю вам — в мире нет футболиста лучше, чем я.

До сих пор никому не удавалось выиграть столько индивидуальных наград. И я имею ввиду не только «Золотой мяч». Разве это не говорит о том, что я — лучший в истории? Это не просто результат, добытый благодаря упорной работе на тренировках. Такие легенды, как Флойд Мэйвезер или Леброн Джеймс не просто становятся лучшими. Чтобы долгое время оставаться на вершине, вам нужен талант, которого нет у остальных, — заявил португалец.

Роналду выиграл первый «Золотой мяч», будучи игроком «Манчестер Юнайтед». Это случилось в 2008 году. После этого 4 раза подряд престижный трофей доставался Лионелю Месси.

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— Помню, я выиграл «Золотой мяч», а потом Месси четыре раза подряд становился обладателем этого трофея. Не стану скрывать, мне было очень грустно. Я был зол. В какой-то момент я вообще не хотел посещать церемонию. Идти туда, чтобы просто сфотографироваться — не для меня. Но потом я сказал себе, что всему приходит конец. Я набрался терпения, и выиграл еще четыре «Золотых мяча».

Знал, что выиграв Лигу чемпионов, я стану главным фаворитом в борьбе, — продолжает форвард. — «Реал» выиграл этот турнир, а я стал лучшим бомбардиром. К тому же, я оформил дубль в финале против «Ювентуса», что сыграло ключевую роль, — заявил Роналду.

В следующем году Россия примет чемпионат мира по футболу. Португалец выразил мнение, что даже победа в Лиге чемпионов не поможет ему поднять над головой шестой «Золотой мяч», поскольку его победитель определится по итогам турнира в России.

— Не знаю, смогу ли я выиграть шестой «Золотой мяч». В следующем году мне придется выступить со сборной Португалии на чемпионате мира. Именно в России определится главный претендент на эту награду.

Представьте, что «Реал» в третий раз подряд выиграет Лигу чемпионов, а я стану лучшим бомбардиром, но все равно, как мне кажется, главную роль сыграет чемпионат мира, — считает форвард «сливочных».

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