ТОП-10 футболистов КПЛ, возросших в цене по итогам сезона

Так, наиболее внушительный рывок совершили футболисты «Астаны» Дмитрий Шомко и Патрик Твумаси — они поднялись в цене сразу на 800 тысяч евро и теперь стоят по 2 миллиона. На 700 тысяч евро дороже стал полузащитник «Кайрата» Исламбек Куат (1,5 миллиона).

Также стоит отметить прорыв новичков «Астаны» Юрия Перцуха и Бахтиера Зайнутдинова, которые раньше были на Transfermarkt.de без оценки — их стоимость возросла с нуля до 500 тысяч евро.



ТОП-10 подорожавших футболистов КПЛ:

1. Дмитрий Шомко («Астана») — на 800 тысяч евро

2. Патрик Твумаси («Астана») — на 800 тысяч евро

3. Исламбек Куат («Кайрат») — на 700 тысяч евро

4. Жуниор Кабананга («Астана») — на 600 тысяч евро

5. Алексей Щеткин («Тобол») — на 600 тысяч евро

6. Юрий Перцух («Астана») — на 500 тысяч евро

7. Бахтиер Зайнутдинов («Астана») — на 500 тысяч евро

8. Гафуржан Суюмбаев («Кайрат») — на 400 тысяч евро

9. Сергей Малый («Астана») — на 300 тысяч евро

10. Абзал Бейсебеков («Астана») — на 300 тысяч евро.