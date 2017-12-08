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14:21 (мск), источник: Sports.kz

ТОП-10 футболистов КПЛ, возросших в цене по итогам сезона

Авторитетный сайт Transfermarkt.de повысил рыночную трансферную стоимость на многих игроков казахстанской Премьер-Лиги, сообщает Sports.kz.

Так, наиболее внушительный рывок совершили футболисты «Астаны» Дмитрий Шомко и Патрик Твумаси — они поднялись в цене сразу на 800 тысяч евро и теперь стоят по 2 миллиона. На 700 тысяч евро дороже стал полузащитник «Кайрата» Исламбек Куат (1,5 миллиона).

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Также стоит отметить прорыв новичков «Астаны» Юрия Перцуха и Бахтиера Зайнутдинова, которые раньше были на Transfermarkt.de без оценки — их стоимость возросла с нуля до 500 тысяч евро.

ТОП-10 подорожавших футболистов КПЛ:
1. Дмитрий Шомко («Астана») — на 800 тысяч евро
2. Патрик Твумаси («Астана») — на 800 тысяч евро
3. Исламбек Куат («Кайрат») — на 700 тысяч евро
4. Жуниор Кабананга («Астана») — на 600 тысяч евро
5. Алексей Щеткин («Тобол») — на 600 тысяч евро
6. Юрий Перцух («Астана») — на 500 тысяч евро
7. Бахтиер Зайнутдинов («Астана») — на 500 тысяч евро
8. Гафуржан Суюмбаев («Кайрат») — на 400 тысяч евро
9. Сергей Малый («Астана») — на 300 тысяч евро
10. Абзал Бейсебеков («Астана») — на 300 тысяч евро.

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