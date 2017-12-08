ТОП-10 футболистов КПЛ, возросших в цене по итогам сезона
Авторитетный сайт Transfermarkt.de повысил рыночную трансферную стоимость на многих игроков казахстанской
Авторитетный сайт Transfermarkt.de повысил рыночную трансферную стоимость на многих игроков казахстанской
Так, наиболее внушительный рывок совершили футболисты «Астаны» Дмитрий Шомко и Патрик Твумаси — они поднялись в цене сразу на 800 тысяч евро и теперь стоят по 2 миллиона. На 700 тысяч евро дороже стал полузащитник «Кайрата» Исламбек Куат (1,5 миллиона).
Также стоит отметить прорыв новичков «Астаны» Юрия Перцуха и Бахтиера Зайнутдинова, которые раньше были на Transfermarkt.de без оценки — их стоимость возросла с нуля до 500 тысяч евро.
ТОП-10 подорожавших футболистов КПЛ:
1. Дмитрий Шомко («Астана») — на 800 тысяч евро
2. Патрик Твумаси («Астана») — на 800 тысяч евро
3. Исламбек Куат («Кайрат») — на 700 тысяч евро
4. Жуниор Кабананга («Астана») — на 600 тысяч евро
5. Алексей Щеткин («Тобол») — на 600 тысяч евро
6. Юрий Перцух («Астана») — на 500 тысяч евро
7. Бахтиер Зайнутдинов («Астана») — на 500 тысяч евро
8. Гафуржан Суюмбаев («Кайрат») — на 400 тысяч евро
9. Сергей Малый («Астана») — на 300 тысяч евро
10. Абзал Бейсебеков («Астана») — на 300 тысяч евро.