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13:39 (мск), источник: Чемпионат.com

В Англии сообщили, что «Эвертон» готов заплатить за Обамейянга € 60 млн

«Эвертон» в летнее трансферное окно может подписать контракт с нападающим дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмериком Обамейянгом.

Источник: Reuters

Как сообщает Mirror, англичане готовы заплатить за форварда € 60 млн, которые прописаны в контракте Обамейянга в качестве отступных.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Обамейянгу со стороны «Ливерпуля» и «Челси». Также была информация, что габонский футболист хочет зимой покинуть немецкий клуб вследствие натянутых отношений с партнёрами по команде.

В текущем сезоне Обамейянг провёл 12 матчей в Бундеслиге, в которых забил 11 голов и сделал две голевые передачи.

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