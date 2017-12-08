Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
В Англии сообщили, что «Эвертон» готов заплатить за Обамейянга € 60 млн
«Эвертон» в летнее трансферное окно может подписать контракт с нападающим дортмундской «Боруссии»
«Эвертон» в летнее трансферное окно может подписать контракт с нападающим дортмундской «Боруссии»
Как сообщает Mirror, англичане готовы заплатить за форварда € 60 млн, которые прописаны в контракте Обамейянга в качестве отступных.
Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Обамейянгу со стороны «Ливерпуля» и «Челси». Также была информация, что габонский футболист хочет зимой покинуть немецкий клуб вследствие натянутых отношений с партнёрами по команде.
В текущем сезоне Обамейянг провёл 12 матчей в Бундеслиге, в которых забил 11 голов и сделал две голевые передачи.