В Англии сообщили, что «Эвертон» готов заплатить за Обамейянга € 60 млн

Источник: Reuters

Как сообщает Mirror, англичане готовы заплатить за форварда € 60 млн, которые прописаны в контракте Обамейянга в качестве отступных.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Обамейянгу со стороны «Ливерпуля» и «Челси». Также была информация, что габонский футболист хочет зимой покинуть немецкий клуб вследствие натянутых отношений с партнёрами по команде.