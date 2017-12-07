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20:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Халл» после Слуцкого. Что теперь будет?

В четверг бывший клуб российского тренера объявил о назначении Найджела Эдкинса. Как он изменит команду?

Источник: Спорт-Экспресс

ЛЮБИТЕЛЬ ПОЭЗИИ

Фамилия 52-летнего тренера появилась в прессе еще три недели назад, когда Леонид Слуцкий впервые оказался под ударом. Тогда газета Hull Daily Mail сообщила, что якобы многолетний помощник Найджела Эдкинса Энди Кросби просматривал тогдашнего ближайшего соперника «тигров» «Бристоль Сити». Сейчас очевидно, что те сведения были правдивыми — судя по всему, руководство «Халла» заблаговременно связалось с Эдкинсом, предполагая вероятный уход Слуцкого.

В четверг английский специалист официально возглавил «тигров», но не все болельщики приняли это решение тепло. Да, у Эдкинса есть неплохой опыт работы с командами низших дивизионов. В частности, в 2010 году он принял «Саутгемптон» в третьей по силе лиге и всего за два года вернул «святых» в элиту. А до этого Эдкинс дважды выводил «Сканторп Юнайтед» в чемпионшип — сначала вылетел с командой обратно в третий дивизион, но сразу же вернулся обратно.

При этом Эдкинс не работал полтора года. В мае 2016 года его уволили из «Шеффилд Юнайтед», потому что команда заняла низкое 11-е место в третьей лиге, и с тех пор англичанин находился в отпуске. Теперь Эдкинс вернулся, и не факт, что он поможет «Халлу». Зато повеселит публику. Если Слуцкий на представлении в команде пел «Катюшу», то Эдкинс несколько лет назад прямо во время флэш-интервью без запинки процитировал несколько строф стихотворения Дэйла Уинброу «Парень в зеркале».

ПЯТЫЙ ТРЕНЕР ЗА ПОЛТОРА ГОДА

Контракт Эдкинса с «Халлом» рассчитан на 18 месяцев — до мая 2019-го. Но не факт, что тренер отработает его полностью. «Тигры» в последние полтора года сменили пять тренеров: летом 2016-го из «Халла» ушел Стив Брюс, год назад Майк Фелан, этим летом Марку Силва, а на днях Леонид Слуцкий.

На инаугурационной пресс-конференции Эдкинс сказал, что намерен вывести «тигров» в премьер-лигу. Правда, не уточнил — в этом сезоне или в следующем. «Мы все должны усердно работать, чтобы исправить текущее положение, — отметил новый тренер “Халла”. — У нас есть футболисты национальных команд, которые летом поедут на чемпионат мира, есть игроки с опытом выступлений в премьер-лиге, есть несколько молодых голодных парней из академии, которые уже неплохо проявили себя в этом сезоне. Мы должны двигаться в направлении вершины, потому что каждый в “Халле” хочет вернуться в премьер-лигу».

Для «тигров» это означает смену вектора. До этого владельцы «тигров» рисковали — они дважды подряд нанимали тренеров с опытом игры в Лиге чемпионов, но как Силва, так и Слуцкий еще в прошлом году не были известны в Англии. Португалец едва не спас «Халл» от вылета, хотя принимал его в безнадежной ситуации, а в июне тренер «был выкуплен» «Уотфордом». Владельцы «тигров» после успеха Силвы решили взять к себе Слуцкого, но вторая попытка оказалась неудачной.

ПРАГМАТИКА ВМЕСТО РИСКА

«Халл» с самого начала сезона задрал высокую планку — в матчах с «тиграми» почти всегда пробивается букмекерский «тотал». «Халл» — самая зрелищная команда первенства, если считать количество голов в играх с ее участием. И только «Ипсвич» с «Вулверхэмптоном» забили больше мячей, чем «тигры». Такая статистика — следствие атакующей тактики Слуцкого и дырявой обороны.

При Эдкинсе все изменится: он делает весомую ставку на защиту и не стремится нападать 90 минут. Но это не значит, что новый специалист разрушит все до основания. Слуцкий оставил неплохое наследие после себя: журналисты из Кингстон-апон-Халла в беседе с «СЭ» хвалили россиянина за то, что он часто ставил в основу воспитанников академии «тигров» Кларка и Боуэна. Последний вообще сейчас находится в лидерах бомбардирской гонки, и Эдкинс точно будет делать ставку на него.

В субботу «Халл» дома примет «Брентфорд», и уже можно не говорить о том, как важна победа. «Тигры» последний раз выигрывали в середине октября.

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