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18:47 (мск), источник: Sports.kz

Кто из футболистов КПЛ упал в цене

Авторитетный сайт Transfermarkt.de снизил рыночную стоимость на ряд игроков казахстанской Премьер-Лиги, сообщает Sports.kz.

Так, полузащитник «Астаны» Марин Томасов упал в цене сразу на 400 тысяч евро — теперь его трансферная стоимость 1,7 миллиона. На 300 тысяч евро снизился «ценник» на футболистов «Ордабасы» Рохера Каньяса (1,7 миллиона) и Пабло Фонтанельо (1,5 миллиона), хавбека «Кайрата» Иво Иличевича (1,2 миллиона) и полузащитника «Кайсара» Саиди Нтибазонкизу.

ТОП-10 подешевевших футболистов КПЛ:

1. Марин Томасов («Астана») — на 400 тысяч евро
2. Рохер Каньяс («Ордабасы») — на 300 тысяч евро
3. Пабло Фонтанельо («Ордабасы») — на 300 тысяч евро
4. Иво Иличевич («Кайрат») — на 300 тысяч евро
5. Саиди Нтибазонкиза («Кайсар») — на 300 тысяч евро
6. Аздрен Ллуллаку («Тобол») — на 200 тысяч евро
7. Ванче Шиков («Тобол») — на 200 тысяч евро
8. Александр Гейнрих («Ордабасы») — на 200 тысяч евро
9. Сергей Хижниченко («Шахтер») — на 100 тысяч евро
10. Срджан Вуяклия («Ордабасы») — на 100 тысяч евро.

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