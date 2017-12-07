Кто из футболистов КПЛ упал в цене

Так, полузащитник «Астаны» Марин Томасов упал в цене сразу на 400 тысяч евро — теперь его трансферная стоимость 1,7 миллиона. На 300 тысяч евро снизился «ценник» на футболистов «Ордабасы» Рохера Каньяса (1,7 миллиона) и Пабло Фонтанельо (1,5 миллиона), хавбека «Кайрата» Иво Иличевича (1,2 миллиона) и полузащитника «Кайсара» Саиди Нтибазонкизу. ТОП-10 подешевевших футболистов КПЛ:

1. Марин Томасов («Астана») — на 400 тысяч евро

2. Рохер Каньяс («Ордабасы») — на 300 тысяч евро

3. Пабло Фонтанельо («Ордабасы») — на 300 тысяч евро

4. Иво Иличевич («Кайрат») — на 300 тысяч евро

5. Саиди Нтибазонкиза («Кайсар») — на 300 тысяч евро

6. Аздрен Ллуллаку («Тобол») — на 200 тысяч евро

7. Ванче Шиков («Тобол») — на 200 тысяч евро

8. Александр Гейнрих («Ордабасы») — на 200 тысяч евро

9. Сергей Хижниченко («Шахтер») — на 100 тысяч евро

10. Срджан Вуяклия («Ордабасы») — на 100 тысяч евро.