«ПСЖ» рассматривает Аллегри на пост главного тренера

50-летний итальянец работает в туринском клубе с середины 2014 года. Под его руководством «Ювентус» стал трижды чемпионом Италии, а также становился обладателем трех Кубков и одного Суперкубка Италии. Кроме того, бело-черные дважды выходили в финал Лиги чемпионов.