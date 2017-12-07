Красно-белых унизили на «Энфилде» еще хуже, чем в 2002 году, когда москвичи проиграли в Лиге чемпионов шесть матчей из шести
«ПСЖ» рассматривает Аллегри на пост главного тренера
«ПСЖ» составил
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«ПСЖ» составил
Фаворитом на этот пост называется нынешний наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.
50-летний итальянец работает в туринском клубе с середины 2014 года. Под его руководством «Ювентус» стал трижды чемпионом Италии, а также становился обладателем трех Кубков и одного Суперкубка Италии. Кроме того,
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