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Эдкинс возглавил «Халл Сити» после увольнения Слуцкого
МОСКВА, 7 дек —
МОСКВА, 7 дек —
В воскресенье руководство «Халл Сити» объявило об уходе Слуцкого с поста главного тренера команды. Российский специалист возглавил «Халл» в июне. После 20 игр клуб занимает 20-е место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков.
Контракт с Эдкинсом, который ранее возглавлял «Шеффилд Юнайтед», «Рединг» и «Саутгемптон», рассчитан на 18 месяцев.