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14:37 (мск), источник: Р-Спорт

Эдкинс возглавил «Халл Сити» после увольнения Слуцкого

МОСКВА, 7 дек — Р-Спорт. Найджел Эдкинс назначен главным тренером «Халл Сити», выступающего во втором по силе дивизионе чемпионата Англии (Championship), после увольнения Леонида Слуцкого, сообщается на официальной сайте клуба.

Источник: Reuters

В воскресенье руководство «Халл Сити» объявило об уходе Слуцкого с поста главного тренера команды. Российский специалист возглавил «Халл» в июне. После 20 игр клуб занимает 20-е место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков.

Контракт с Эдкинсом, который ранее возглавлял «Шеффилд Юнайтед», «Рединг» и «Саутгемптон», рассчитан на 18 месяцев.

Халл Сити
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