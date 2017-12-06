Мауро Икарди в конце декабря пройдет медобследование в «Реале»
МОСКВА, 6 дек —
МОСКВА, 6 дек —
По данным издания, «Реал» ищет усиления в атакующую линию после ухода Альваро Мораты в лондонский Челси летом текущего года. В материале говорится, что «Реал» остановил выбор на 24-летнем аргентинском форварде, за которого, предположительно, заплатит 80 миллионов евро плюс еще 12 при выполнении определенных условий. Зарплата футболиста составит 9 миллионов евро за сезон, при этом 30% дохода от продажи имиджевых прав останется у игрока, а 70% перейдет «Реалу».
Икарди в текущем сезоне забил 16 голов в 15 матчах во всех турнирах. Ранее сообщалось, что в сферу интересов мадридского клуба входит нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов.