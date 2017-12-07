КПЛ-2017: символические сборные

Источник: Prosports.kz

На сей раз мы решили разнообразить данную рубрику, и таким образом избавиться от вопросов, почему нет того или иного футболиста. Перед вами три символические команды, каждая из которых заслуживает особого внимания.

Сборная легионеров

Источник: Prosports.kz

Дмитрий Непогодов («Тобол», Украина), Никита Бочаров («Ордабасы», Россия), Пабло Фонтанелло («Ордабасы», Италия/Аргентина), Марин Аничич («Астана», Босния и Герцеговина), Стефан Живкович («Иртыш», Сербия), Срджан Граховац («Астана», Босния и Герцеговина), Иван Маевский («Астана», Беларусь), Патрик Твумаси («Астана», Гана), Андрей Аршавин («Кайрат», Россия), Жерар Гоу («Кайрат», Кот-д’Ивуар), Джуниор Кабананга («Астана», ДР Конго).

Тренер: Станимир Стоилов («Астана», Болгария).

Составы первой четверки клубов КПЛ во многом зависят именно от иностранцев. В этом году их качество немного улучшилось, хоть с точки зрения количества, вероятно был некоторый перебор.

Примечателен уверенный дебют многих новичков чемпионата Казахстана. Вратарь «Тобола» Непогодов оказался довольно стабилен и провел 12 «сухих» матчей — это лучший показатель лиги. Защитник «Иртыша» Стефан Живкович на удивление быстро адаптировался и стал одним из лидеров павлодарского клуба. То же самое можно сказать в отношении Пабло Фонтанелло. Аргентинец с итальянским паспортом стал настоящим оплотом обороны «Ордабасы», кроме того он помогал прогрессировать молодому напарнику — Темирлану Ерланову, а также забивал важнейшие (и к тому же эффектные) голы. Никита Бочаров уже второй сезон в Казахстане, но на сей раз он сменил не только команду, но и амплуа. Петрушин сделал из воспитанника «Зенита» классического латераля, Никита отнесся к новой роли с подчеркнутым профессионализмом и ни разу не заикнулся о непривычной позиции.

Средняя линия и атака полностью состоит из представителей «Кайрата» и «Астаны». Столичный клуб обновил полузащиту на редкость безболезненно и эффективно. Иван Маевский вернул «Астане» солидность и стабильность после ухода схожего по функциям Каньяса. Срджан Граховац формально стал заменой Неманье Максимовичу, все-таки такой же молодой балканец с аналогичным набором качеств. Весна однозначна удалась Граховацу, но потом наступил некоторый спад, хотя в целом его приобретение безусловно стоит считать удачным.

В нашу ультраатакующую формацию вошли сразу три представителя Африки. Кабананга, Твумаси и Гоу вместе забили 56 мячей! Дуэт из «Астаны» прекрасно дополнял друг друга, и без сомнения можно сказать, что это лучший сезон для обоих в Казахстане. Тем более, если учитывать еврокубки. У Гоу все несколько сложнее, его нервировали бытовые ситуации (наподобие украденной кепки или неоформленной визы в Албанию), но при этом он вновь забил больше 20 мячей и навсегда вписал свое имя в историю «Кайрата». Андрей Аршавин в 36 лет по-прежнему неординарен, как на поле, так и вне его. Главная звезда КПЛ оформил отличную статистику и спровоцировал публику и клуб на продление контракта.

Как вы могли убедиться, качество легионеров КПЛ действительно выглядит достойным. Хотя бы потому что в эту сборную не попали: лучший ассистент лиги — Исаэль («Кайрат»), игроки сборной Венгрии — Кляйнхайслер («Астана») и Элек («Кайрат»), один из лучших вингеров чемпионата — Фонсека («Иртыш») и экс-игрок сборной Украины Кирилл Ковальчук («Ордабасы»).

Сборная казахстанцев

Источник: Prosports.kz

Давид Лория («Иртыш»), Гафуржан Суюмбаев («Кайрат»), Темирлан Ерланов («Ордабасы»), Юрий Логвиненко («Астана»), Дмитрий Шомко («Астана»), Аслан Дарабаев («Иртыш»), Серикжан Мужиков («Астана»), Бауыржан Исламхан («Кайрат»), Георгий Жуков («Кайрат»), Алексей Щеткин («Тобол»), Танат Нусербаев («Ордабасы»).

Тренер: Вахид Масудов («Акжайык»).

Сборная из местных футболистов менее впечатляет, но все же радует глаз.

Лория переживает очередную молодость, но мы с некоторым сожалением констатируем, что в стране по-прежнему нет вратаря сильнее, чем Давид. Еще одна небольшая проблема казахстанской сборной — наличие двух левых защитников примерно одного класса, в то время как на противоположной бровке нет фулбэка аналогичного уровня. Именно из-за этого Гафуржан Суюмбаев переходит на правую бровку не только символически, но и в действующей сборной Казахстана. Хотя именно из этой позиции кайратовец забил один из лучших голов квалификации ЧМ-2018. Дмитрий Шомко и Юрий Логвиненко провели внутренний сезон на привычно высоком уровне, будучи лидерами обороны «Астаны». Про Темирлана Ерланова мы уже упомянули, но стоит добавить экспертную оценку его опытного одноклубника Ковальчука: «Ерланов — главное открытие сезона в нашей команде. Он отлично сыграл, помог нам сильно». Из-травмы молодой центрбек «Ордабасы» практически пропустил заключительную часть сезона и так и не закрепился в сборной, но его потенциал позволяет надеяться, что все впереди.

Четверка полузащитников, выстроенная ромбом, в проекции сборной Казахстана представляется сильнейшей линией. Едва ли не каждый из хавбеков в равной степени умеет играть в позиции box to box. Дарабаев и Жуков вернули себе уверенность после неудачного прошлого года, Мужиков лишь прибавил с «Астаной», окончательно став игроком, чье место на поле не обсуждается. И только фигура Исламхана вызывает некоторые вопросы. Капитан «Кайрата» явно неудовлетворен своим сезоном, при том же Вайссе он играл более яркую, эффективную роль. Сейчас же Баторик отошел на второй план, особенно на фоне Исаэля и Аршавина. Тем не менее, даже в такой, в целом серый и неоднозначный год Исламхан стал третьим в команде по системе гол+пас (11 голов, 8 ассистов).

«Щеткин очень сильно вырос за последний год. Думаю, что он заслуживает шанс вернуться и в «Астану» и в сборную Казахстана, — Станимир Стоилов редко кого-то хвалит, но в этот раз дал более чем комплементарную оценку центрфорварду. Алексей тащил за собой «Тобол», но так и не вытянул костанайцев в еврокубки, хотя в плане личных результатов все очень добротно (10 голов, 8 передач).

Танат Нусербаев вернувшись в «Ордабасы» получил необходимую игровую практику и помог клубу завоевать долгожданные медали.

Сборная молодежи КПЛ

Источник: Prosports.kz

Марсель Исламкулов («Кайсар»), Ян Вороговский («Кайрат»), Бекзат Шадманов («Тараз»), Айбол Абикен («Кайрат»), Александр Соколенко («Кайрат»), Бактиер Зайнутдинов («Тараз»), Юрий Перцух («Акжайык»), Магомед Парагульгов («Кайрат»), Дидар Жалмукан («Астана"/ «Тобол») Еркебулан Тунгышбаев («Ордабасы»), Максим Федин («Окжетпес»).

Тренер: Ваит Талгаев («Тараз»).

Этот год в плане молодых открытий можно занести двух клубам — «Таразу» и «Кайрату». В обоих случаях внедрение неопытных, 8 ассистов). «Тараз» Ваита Талгаева в экстренном режиме собирал состав в премьер-лигу и естественно в таком беспорядочном кадровом процессе шансы предоставили талантливым воспитанникам, коих в Жамбыльской области всегда было предостаточно. В частности, Бекзат Шадманов и Бактиер Зайнутдинов смело ворвались в основу и за год привлекли внимание больших клубов. Зайнутдинов став лучшим молодым игроком сезона в итоге уехал в «Астану», Шадманов вероятно также перейдет в более амбициозную команду.

Кайратовская молодежь была собрана с разных уголков страны, и на старте скорее была востребована во второй команде (исключением стал лишь Вороговский сразу же взятый под основу). Но, с приходом Феррера все изменилось. После эмоционального, но вполне четкого посыла от Кайрата Боранбаева, к основе команды подпустили Парагульгова, Абикена и Соколенко. Парагульгов застолбил место в старте в третьем круге, Абикен забил победный гол «Астане», а Соколенко стал лучшим игроком финала Кубка страны.

Еще одним открытием сезона можно назвать Юрия Перцуха. В суровом «Акжайыке» хавбек под руководством Вахида Масудова выдал несколько отличных отрезков, и также, как Зайнутдинов получил на руки контракт от «Астаны».

Кандидатуры Федина, Жалмукана и Тунгышбаева вряд ли вызывают вопросы, но для этой тройки прошедший сезон может стать последним, как для ребят «подающих надежды». Им уже пора выходить на новый уровень и проявлять себя в более конкурентной среде.