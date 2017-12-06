Клаттенбург рассказал, что перестал судить матчи АПЛ из-за Моуринью

В настоящее время рефери работает на матчах в Саудовской Аравии.



«Я обслуживал матч, в котором Уэйн Руни побил рекорд Бобби Чарльтона («Манчестер Юнайтед» против «Сток Сити» в январе 2017 года. — Прим. «Чемпионата»). После игры Моуриньо подошёл ко мне и был недоволен тем, что я не дал пенальти за игру соперника рукой. У «Стока» всегда был самый холодный и ужасный стадион, а судить матчи «Манчестер Юнайтед» часто очень трудно. Я завершил игру и был уверен, что отработал хорошо, но Моуриньо заставил меня сомневаться в этом. Он раскритиковал меня, слова вырывались у него из груди.



Когда я ехал домой, то постоянно думал о том, что сделал большую ошибку. Моя жена знала, что моё отношение к своей работе уже менялось. Тогда я сказал себе: «Неужели я хочу продолжать быть частью всего этого? Я чувствовал, что больше не получаю от этого удовольствия и должен покинуть АПЛ», — приводит слова Клаттенбурга Men In Blazers.