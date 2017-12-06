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14:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Два футболиста «Манчестер Сити» претендуют на звание лучшего игрока АПЛ в ноябре

Названы имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока Премьер-лиги по итогам ноября.

В список вошли семь футболистов, двое из которых представляют «Манчестер Сити».

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На награду претендуют: Рахим Стерлинг, Кевин Де Брёйне (оба — «Манчестер Сити»), Роберт Брэйди («Бёрнли»), Эден Азар («Челси»), Шкодран Мустафи («Арсенал»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Эшли Янг («Манчестер Юнайтед»).

Голосование завершится 11 декабря, а победитель будет назван 15 декабря.

Напомним, что в октябре лучшим игроком АПЛ был признан полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане.

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