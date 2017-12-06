10 главных вопросов по итогам олимпийского исполкома
Два футболиста «Манчестер Сити» претендуют на звание лучшего игрока АПЛ в ноябре
Названы имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока
Названы имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока
В список вошли семь футболистов, двое из которых представляют «Манчестер Сити».
На награду претендуют: Рахим Стерлинг, Кевин Де Брёйне (оба — «Манчестер Сити»), Роберт Брэйди («Бёрнли»), Эден Азар («Челси»), Шкодран Мустафи («Арсенал»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Эшли Янг («Манчестер Юнайтед»).
Голосование завершится 11 декабря, а победитель будет назван 15 декабря.
Напомним, что в октябре лучшим игроком АПЛ был признан полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане.